logo_ukra

BTC/USD

76948

ETH/USD

2289.3

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гороскоп Цим трьом знакам Зодіаку сьогодні не можна навіть думати про погане
НОВИНИ

Цим трьом знакам Зодіаку сьогодні не можна навіть думати про погане

Цей день наочно покаже, як спрацьовує ефект бумеранга

28 квітня 2026, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Наші дії, висловлювання і навіть внутрішні наміри мають властивість швидко повертатися до нас у відповідь. Усе, що ми транслюємо назовні, формує наслідки: це може бути як добро, так і негатив — і вибір, що саме повернеться, залежить від кожного з нас. Саме тому важливо контролювати не лише поведінку, а й думки, адже негатив здатен миттєво обернутися проти свого джерела.

Цим трьом знакам Зодіаку сьогодні не можна навіть думати про погане

Фото: з відкритих джерел

28 квітня стане днем, коли принцип бумеранга проявиться особливо яскраво. Представники всіх знаків зодіаку зможуть відчути, як працює цей механізм, але для деяких із них це матиме особливе значення. Є три знаки, яким варто бути максимально обережними: навіть незначний прояв злості чи образи може мати небажані наслідки. У цей період критично важливо уникати поганих думок, особливо спрямованих на інших людей.

Близнята часто приховують свої справжні емоції, поєднуючи у собі різні сторони характеру. Сьогодні їхня темна сторона може проявитися сильніше, ніж зазвичай. Саме тому їм варто свідомо обирати позитив і не піддаватися внутрішнім імпульсам, адже будь-який негатив швидко повернеться назад. 

Діва має схильність довго пам’ятати образи та прокручувати у голові минулі ситуації. У цей день може з’явитися бажання відплати, але такі наміри лише зашкодять. Будь-яка помста ризикує обернутися проти них самих, тому краще відпустити ситуацію і зосередитися на спокої. 

Риби, попри свою м’якість, здатні глибоко переживати образи. Якщо хтось зачепить їх сьогодні, вони можуть несвідомо посилати у відповідь негативну енергію, яка має всі шанси реалізуватися. Тому їм варто зберігати внутрішню рівновагу і не дозволяти емоціям брати гору. 

Портал "Коментарі" вже писав, що життя людини постійно перебуває у русі: воно то підносить до успіху й натхнення, то різко повертає до періодів сумнівів і втрати сил. У такі моменти особливо важливо не втрачати віри, адже сприятливі можливості можуть з’явитися раптово. Навіть у звичайний день обставини здатні скластися так, що удача опиниться на вашому боці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини