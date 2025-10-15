Цих знаків Зодіаку можуть зрадити в жовтні

Напружені астрологічні аспекти у жовтні можуть активізувати теми прихованих мотивів, недовіри та розчарувань у стосунках. У цей період деякі знаки Зодіаку можуть зіткнутися з емоційною нестабільністю, обманом або навіть зрадою з боку близьких людей.

Сварка. Ілюстративне фото

Першими, хто може потрапити у групу ризику, астрологи називають Риб. Злий жарт може зіграти їхня природна довірливість і схильність ідеалізувати партнера. У жовтні Риби можуть розчаруватися в особистих стосунках. Планетарні аспекти можуть призвести до ілюзій і прихованих інтриг.

Обережними також варто бути Терезам. Вони можуть ігнорувати очевидні сигнали небезпеки через їхнє прагнення до гармонії та компромісу. У жовтні можливі ситуації, коли партнер діятиме за спиною чи може приховати важливу інформацію. Терезам у жовтні варто не приймати все на віру, а звертати увагу на деталі.

Зі зрадою не лише в романтичній сфері, а й у бізнесі можуть зіткнутися Скорпіони. Прагнення до контролю і глибокий аналіз не завжди рятують від маніпуляцій. У жовтні можливі конфлікти з партнерами, які мають приховані мотиви. Планетарні аспекти активізують старі образи і недовіру.

Уважними до комунікації варто бути Близнюкам. У жовтні можливі непорозуміння, що може призвести до втрати довіри. Планетарні аспекти створюють ризик маніпуляцій або подвійних стандартів у стосунках.

Козорогам загрожує зрада у професійному середовищі. Їхня дисципліна і прагнення до результату можуть викликати заздрість. Це призведе до підступних дій з боку колег. Астрологи радять уникати надмірної відкритості у робочих питаннях.

