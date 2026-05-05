Ці знаки Зодіаку у травні втратять найважливіше

Астрологічна ситуація у травні характеризується складними планетарними аспектами, що змусить багато знаків Зодіаку переосмислити свої життєві пріоритети. Для п'яти знаків зодіакального кола травневі випробування можуть виявитися особливо болючими. Зірки попереджають, що під загрозою опиняться найбільш значущі сфери їхнього життя від стабільних стосунків до професійної впевненості.

Овнам травень готує випробування, пов'язані із втратою внутрішнього спокою та звичного контролю над ситуацією. Їхня звичка вирішувати все силою та швидкістю може не спрацювати, через що вони відчують втрату підтримки з боку тих, на кого завжди розраховували. Зірки вказують на високий ризик конфліктів, які призведуть до розриву важливих ділових зв'язків.

Близнята у в останній місяць весни можуть втратити свою головну зброю — легкість у спілкуванні та здатність швидко знаходити спільну мову з оточуючими. Можливі серйозні непорозуміння, які можуть коштувати їм репутації в професійних колах. Вони ризикують втратити довіру близького друга через випадково розголошену таємницю, що стане для них болючим уроком стриманості.

Левам травень принесе усвідомлення втрати колишнього впливу та авторитету в колективі. їхні амбіції можуть наштовхнутися на непереборні перешкоди, що змусить відмовитися від посади або статусу, які вони вважали частиною своєї особистості. Це час, коли зовнішній блиск тьмяніє, змушуючи Левів шукати цінність не в зовнішньому визнанні, а у внутрішній силі.

Скорпіони можуть зіткнутися із втратою фінансової стабільності або важливого матеріального активу. Непередбачувані витрати або невдалі інвестиції можуть суттєво підірвати бюджет. Зірки радять бути максимально обережними з майновими питаннями, адже легковажність у травні загрожує втратою того, що накопичували тривалий час.

Для Водоліїв травень стане місяцем втрати ілюзій щодо свого оточення та ідеалів. Вони можуть виявити, що люди, яких вважали однодумцями, мають зовсім інші цілі, що призведе до розпаду важливого соціального кола. Це болючий процес розставання з минулим, який змусить їх по-новому подивитися на поняття вірності та відданості.

