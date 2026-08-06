Ці знаки Зодіаку у серпні переживуть велике потрясіння

Серпень 2026 року може стати періодом внутрішніх змін і переосмислення для трьох знаків зодіаку. Астрологи попереджають, що Близнюкам, Стрільцям і Рибам доведеться проявити стриманість, уважність і терпіння, щоб уникнути помилок у важливих сферах життя.

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За прогнозом, Повний Місяць у Рибах 27 серпня у поєднанні з ретроградним Нептуном в Овні, який триває з 7 липня, посилить емоційне напруження для представників мінливих знаків. У цей період не варто приймати поспішних рішень або діяти під впливом емоцій.

Водночас астрологи наголошують, що місяць не стане критичним. Навпаки, він може стати гарною нагодою для самоаналізу, переоцінки власних цілей і роботи над помилками. Перед важливими рішеннями рекомендують дати собі час усе обдумати, уважно оцінити ситуацію та не поспішати з висновками.

Близнюки

Наприкінці місяця головна увага буде прикута до професійної сфери. У Близнюків може завершитися важливий проєкт, співпраця або нарешті проясниться питання, яке довго залишалося відкритим. Водночас астрологи радять уважніше ставитися до власних слів, адже необережні висловлювання можуть негативно вплинути на репутацію. Якщо перша половина серпня буде насиченою подіями та спілкуванням, то останні дні місяця краще присвятити відпочинку й внутрішній рівновазі.

Стрілець

Для Стрільців ключовою темою серпня стане сім'я та домашні справи. Можуть знову постати питання, які тривалий час залишалися невирішеними. Також стане легше побачити реальний стан стосунків без зайвих ілюзій. Перші тижні місяця будуть сприятливими для подорожей, навчання та нових відкриттів, однак ближче до кінця серпня варто більше часу приділити близьким. Астрологи рекомендують не поспішати з переїздом, ремонтом чи іншими кардинальними змінами.

Риби

Для Риб Повний Місяць у власному знаку стане одним із найемоційніших моментів місяця. Події можуть стосуватися особистого життя, здоров'я чи справ, які розпочалися ще наприкінці зими. Можливе сильне емоційне навантаження, а також переоцінка фінансових питань і власних можливостей. Представникам цього знака радять не втрачати зв'язок із реальністю, уникати імпульсивних рішень і відкрито обговорювати з партнером матеріальні та емоційні труднощі. Особливу увагу варто звернути на власну інтуїцію та внутрішні відчуття.

Портал "Коментарі" вже писав, що четвер, 6 серпня, може стати днем несподіваних можливостей для трьох знаків зодіаку. За прогнозом астрологів, випадкові зустрічі, нові пропозиції та вдалі збіги обставин здатні змінити хід подій і допомогти вирішити питання, які ще недавно здавалися безнадійними.