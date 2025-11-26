Ці знаки Зодіаку у грудні потраплять у ДТП: у кого найвищі ризики

Грудень може принести несподівані проблеми деяким знакам Зодіаку, особливо, що стосується ситуації на дорогах. Планетарні транзити створять умови, коли неуважність або поспіх здатні призвести до ДТП. Саме тому астрологи радять приділити особливу увагу безпеці та уникати ризикованих дій.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Періодом підвищеної активності грудень стане для Овнів. Планетарні впливи провокуватимуть імпульсивність, що може проявитися у водінні. Астрологи радять уникати швидкості та конфліктів на дорозі, адже навіть невелика необережність здатна закінчитися аварією.

Планетарні транзити у грудні впливатимуть на концентрацію та уважність Близнят. Це може призвести до помилок під час керування транспортом. Особливо небезпечними є поїздки у вечірній час, коли втома поєднується з напруженим трафіком.

Для Левів цей місяць стане випробуванням у сфері самоконтролю. У них з'явиться бажання поспішати, щоб встигнути завершити справи перед святами. Астрологи попереджають, що поспіх на дорозі здатний призвести до серйозних наслідків.

Стрільцям грудень відкриє можливості для подорожей, але водночас створює ризики. Вплив планет може викликати надмірну самовпевненість, яка часто стає причиною аварійних ситуацій. Варто уникати перевищення швидкості та уважно стежити за станом автомобіля.

У Козорогів грудень буде насиченим робочими поїздками. Перевтома та стрес можуть знизити рівень концентрації, що створює небезпеку на дорогах. Астрологи радять планувати маршрути заздалегідь та робити перерви під час тривалих поїздок.

Водоліям грудень може принести несподівані ситуації у транспорті. Планетарний вплив створить емоційні коливання, які здатні відволікати від дороги. Особливо уважними слід бути під час поїздок у громадському транспорті у великих містах.

