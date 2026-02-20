Ці знаки Зодіаку “купатимуться у щасті” весь рік: кому щаститиме у 2026 році

Астрологічні аспекти у 2026 році створять особливо сприятливі умови для деяких знаків Зодіаку. Планетарні транзити відкривають нові можливості у фінансах, стосунках та особистому розвитку. На п’ять знаків Зодіаку у 2026 році очікує удача, підтримка та гармонія протягом усього року.

Гороскоп. Ілюстративне фото

На Овнів у 2026 році чекає фінансове зростання. Зірки рекомендують братися за нові проєкти — саме вони принесуть прибуток. Також не варто боятися інвестицій, але слід уникати надмірних ризиків. Щоб зберегти здоров’я, важливо підтримувати баланс між роботою та відпочинком.

Тельцям варто більше уваги приділяти сім’ї. Гармонія у стосунках стане джерелом натхнення. Зірки застерігають від ігнорування прохання близьких, адже саме вони допоможуть відчути справжнє щастя. Відпочинок на природі буде особливо корисним — це подарує відновлення сил.

Левам рік обіцяє успіх у кар’єрі. Астрологи радять братися за нові завдання, адже вони принесуть визнання. У фінансах варто уникати необдуманих витрат, але загалом матеріальне становище буде стабільним. Варто звернути увагу на здоров’я серцево-судинної системи — краще уникати перевтоми.

У Скорпіонів 2026 рік стане часом гармонії у сімейному житті. Зірки рекомендують більше довіряти партнеру та уникати ревнощів. Не варто відкладати спільні плани, адже вони принесуть радість. Відпочинок має бути спокійним, корисними стануть медитації та практики для внутрішнього балансу.

Козорогам рік принесе удачу у фінансовій сфері. Вдалими будуть нові проєкти — вони принесуть стабільність. Не варто надмірно працювати, адже це може погіршити здоров’я. Відпочинок краще планувати у горах чи на природі — це допоможе відновити сили.

