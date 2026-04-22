logo_ukra

BTC/USD

78055

ETH/USD

2390.88

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гороскоп Ці три знаки Зодіаку сьогодні не повинні показувати своє невдоволення життям
commentss НОВИНИ Всі новини

Ці три знаки Зодіаку сьогодні не повинні показувати своє невдоволення життям

День любові й доброти не підходить для негативних емоцій — зірки можуть сприйняти це як невдячність

22 квітня 2026, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

22 квітня астрологи радять утриматися від проявів негативу всім знакам зодіаку, але для трьох із них це особливо важливо. Будь-яке невдоволення життям сьогодні може мати небажані наслідки — як для емоційного стану, так і для подій, що розгортатимуться навколо.

Фото: з відкритих джерел

Овнам варто уважніше стежити за своїми настроями. Їхня схильність до різких оцінок і критики світу може знову проявитися у вигляді песимістичного настрою. Утім, цей стан не затримається надовго, якщо вони не будуть його підживлювати. Головне — не зациклюватися на негативі й дозволити собі швидко переключитися на щось позитивне.

Для Дів цей день може стати випробуванням через їхню звичку помічати недоліки у всьому. Вони прагнуть до ідеалу й часто критикують як обставини, так і людей поруч. Сьогодні це бажання може посилитися, однак варто пам’ятати: надмірна прискіпливість не завжди приносить користь. Краще спрямувати енергію на конструктивні зміни, а не на пошук мінусів.

Стрільці зазвичай вирізняються оптимізмом і легким ставленням до життя, але цього дня можуть відчути внутрішню напругу. Замість звичного позитиву з’явиться бажання аналізувати власні помилки та висувати до себе претензії. Важливо не перегинати з самокритикою й зберегти баланс, щоб не зіпсувати собі настрій.

Портал "Коментарі" вже писав, що є люди, які особливо гостро реагують на слова та вчинки оточення. Навіть незначна критика або різке зауваження може надовго вибити їх з емоційної рівноваги. Вони схильні глибоко переживати образи та довго пам’ятати неприємні висловлювання, що впливають на їхній внутрішній стан і поведінку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини