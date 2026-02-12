Чотирьом знакам Зодіаку 2026 рік подарує унікальний шанс: які місяці будуть найсприятливішими

Астрологічні аспекти у 2026 році створять унікальні можливості для розвитку та змін для чотирьох знаків Зодіаку. Астрологи назвали найсприятливіші місяці для кардинальних змін.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Ракам 2026 рік обіцяє позитивні зміни в кар’єрі — планетарні транзити відкриють шлях до підвищення або зміни роботи. Цього року Раки відчують себе на своєму місці й зможуть закріпити успіх у професійній сфері.

Сприятливі місяці:

У березні та квітні можливий підйом у кар’єрі та особистому розвитку.

У травні та червні будуть несподівані зміни, але саме тоді зірки радять планувати важливі проєкти.

У вересні астрологи прогнозують стабілізацію фінансів та гармонію у стосунках.

Леви у 2026 році отримають шанс на новий старт, реалізацію планів та відчують енергію нового періоду. Цього року Всесвіт відповідатиме “так” на їхні бажання.

Сприятливі місяці:

Червень стане найщасливішим місяцем року. Планетарні транзити активують сфери кохання та творчості.

У серпні буде відчутне підсилення лідерських якостей та внутрішнього зростання.

Жовтень стане гарним часом для фінансових рішень.

Скорпіони з 22 січня 2026 року отримали унікальний шанс впливати на події та контролювати власну долю. Астрологи називають цей період сприятливим для змін і нових можливостей.

Сприятливі місяці:

Березень буде найкращим періодом для творчості та самовираження.

У червні час для глибокої трансформації.

У серпні астрологи прогнозують кар’єрні досягнення та нові можливості.

Завдяки впливу планет Риби у 2026 році будуть надзвичайно чарівними та отримають шанс на велике кохання та гармонію у стосунках.

Сприятливі місяці:

У липні з’являться нові можливості у коханні та фінансах.

Вересень буде сприятливим для кар’єрних рішень.

У грудні варто готуватися до переломного періоду у стосунках і життєвих планах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у 2026 році розпочнеться "чорна смуга" у житті.