Жир тане за тиждень: мінус 5 кілограмів без виснаження

Обіцянки мінус 5 кілограмів за тиждень звучать як реклама, але саме така дієта стрімко набирає популярності у мережі. Йдеться про систему білково-вуглеводного чергування – метод, який дозволяє швидко зменшити вагу без повного голодування. Проте за красивими цифрами стоять конкретні фізіологічні механізми, які варто розуміти.

Дієта мінус 3–5 кг за 7 днів: що реально працює, а що лише ілюзія швидкого результату

Суть методу полягає у чергуванні днів із низьким вмістом вуглеводів та днів із їх помірним поверненням. У білкові дні раціон складається з м’яса птиці, риби, яєць, нежирного сиру та овочів без крохмалю. У вуглеводні додаються крупи, фрукти та цільнозернові продукти, але без цукру і випічки. Такий підхід дозволяє організму спочатку витратити запаси глікогену, а потім перейти до використання жиру як джерела енергії.

Чому вага зменшується так швидко

У перші 3–4 дні йде активне виведення зайвої рідини, оскільки вуглеводи утримують воду в організмі. Саме тому стрілка вагів різко падає. За тиждень реально втратити 3–5 кг, але частина цієї цифри – це вода, а не лише жирова тканина. Далі процес уповільнюється і залежить від калорійності раціону та рівня фізичної активності.

Приблизна схема на 7 днів

1–2 день – білкові (куряче філе, риба, яйця, салати, 1,5–2 літри води).

3 день – помірно вуглеводний (додається гречка, овес або кіноа, фрукти).

4–5 день – знову білкові.

6 день – вуглеводний.

7 день – збалансований.

Важливо не знижувати калорійність критично і не виключати повністю жири.

Чому ця дієта стала вірусною

Головний фактор – швидкий візуальний результат. Уже через кілька днів зменшується набряклість, живіт стає менш об’ємним, одяг сидить вільніше. Саме цей ефект “миттєвого мінуса” і створює хвилю популярності.

Однак лікарі наголошують: людям із захворюваннями нирок, печінки, серця або гормональними порушеннями така схема може не підійти. Перед різкою зміною раціону бажано проконсультуватися з фахівцем.

Що важливо пам’ятати

Швидке схуднення – це лише старт. Якщо після тижня повернутися до надлишкового споживання калорій, вага може повернутися. Стійкий результат можливий лише за умови поступового переходу до збалансованого харчування та регулярного руху.

