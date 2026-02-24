logo_ukra

Як консерви можуть допомогти під час схуднення: дієтологи дають роз'яснення
commentss НОВИНИ Всі новини

Як консерви можуть допомогти під час схуднення: дієтологи дають роз’яснення

Не всі консерви однаково корисні — дієтологи пояснюють, що обирати при зниженні ваги та як вони вписуються в популярні дієти.

24 лютого 2026, 13:40
Консерви часто викликають сумніви у тих, хто хоче схуднути: чи не шкідливі вони, чи не містять зайвої солі чи калорій? Насправді правильно підібрані консерви можуть стати зручним і навіть корисним елементом у раціоні тих, хто контролює вагу. Вони зберігають поживні речовини, забезпечують протеїн, клітковину та здорові жири, а головне — швидко готуються без зайвого масла чи приготування.

Як консерви можуть допомогти під час схуднення: дієтологи дають роз’яснення

Консерви для схуднення: дієтичні варіанти, які справді варто включити в раціон

Корисні консерви для схуднення

  1. Рибні консерви (сардини, тунець, лосось) – один із найкращих виборів для тих, хто худне. Вони багаті на якісний білок і омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я серця, допомагають контролювати апетит і можуть допомагати зменшити запалення. Сардини також містять кальцій, вітаміни D та B12, що важливо при дефіциті поживних речовин під час дієти.

  2. Консервовані бобові (квасоля, нут, сочевиця) – чудове джерело клітковини та рослинного білка, що дозволяє довше відчувати ситість без надмірних калорій. Для ще кращого ефекту їх рекомендують промивати, щоб знизити вміст натрію.

  3. Консервовані помідори та овочі – низькокалорійні, з клітковиною та антиоксидантами, вони можуть додавати об’єм стравам без зайвих калорій. Помідори ще багаті на лікопін — антиоксидант, який можуть підтримувати здоровий метаболізм.

  4. Консервована кукурудза, горошок та інші овочі – не лише калорійно помірні, а й можуть збільшувати відчуття ситості завдяки клітковині, що важливо під час дієт.

  5. Консервована гарбуз або фруктові варіанти без доданого цукру – низькокалорійні та багаті на вітаміни, їх можна додавати до супів чи запіканок.

Як консерви вписуються в популярні дієти

  • Середземноморська дієта: консерви з риби (сардини, тунець, лосось) чудово підходять до салатів і паст, доповнюють здорові жири дієти і підтримують серцеве здоров’я. Легко додати у раціон і бобові для балансу білків та клітковини.

  • Кето-дієта: консервована риба у власному соку або в оливковій олії – гарне джерело білка без вуглеводів; можна додавати до салатів і закусок.

  • Веганські та рослинні дієти: консервовані бобові — основне джерело білка та клітковини для ситості і контролю апетиту.

На що звертати увагу

Дієтологи радять обирати низькосольні варіанти, без доданого цукру й зайвих консервантів, а перед споживанням бобових або овочів промивати їх під водою, щоб зменшити натрій. Занадто солоні або сильно оброблені консерви можуть утримувати зайву воду в організмі й підвищувати апетит.

Короткий висновок

Консерви — це не "нездоровий" фаст-фуд, якщо обирати їх свідомо. Вони можуть стати зручним, поживним і доступним елементом під час схуднення, особливо коли потрібно швидко зібрати ситний і збалансований обід чи вечерю.

Читайте також в "Коментарях", чому людям за 50 потрібно щодня вживати каву.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
