Шматочок сала зранку – лікарі розкрили правду про ефект

Сало давно стало символом української кухні. Його або обожнюють, або бояться через високий вміст жиру. Проте лікарі зазначають: невелика порція якісного сала вранці не є катастрофою для здоров’я, якщо вживати його правильно і без перебору.

Сало натщесерце – користь чи удар по судинах: відповідь медиків здивувала

Що відбувається з організмом

Сало містить насичені жири, жиророзчинні вітаміни (A, D, E), а також арахідонову кислоту, яка бере участь у гормональних та імунних процесах. У невеликій кількості жир ізранку може сприяти довшому відчуттю ситості та стабілізації рівня цукру в крові, якщо сніданок містить і білок, і клітковину.

Крім того, жир стимулює виділення жовчі, що може покращувати травлення у людей без проблем із жовчним міхуром. Саме тому невеликий шматочок сала разом із повноцінним сніданком не суперечить принципам раціонального харчування.

Але є важливе “але”

Мова йде саме про тонкий шматочок – 10–20 грамів. Регулярне споживання великих порцій насичених жирів підвищує ризик атеросклерозу та проблем із серцево-судинною системою, особливо якщо є підвищений рівень холестерину.

Людям із хворобами печінки, жовчного міхура, панкреатитом або вираженою гіперхолестеринемією краще обмежити такі продукти або обговорити їх із лікарем.

Коли сало може нашкодити

– якщо їсти його натщесерце у великій кількості;

– якщо поєднувати з білим хлібом, ковбасами та солоними закусками;

– якщо раціон загалом перенасичений тваринними жирами.

Сало не є “чарівним жироспалювачем” і не очищає судини – це міф. Його ефект залежить від балансу всього раціону.

Оптимальний варіант

Невеликий шматочок сала разом із яйцем, овочами та цільнозерновим хлібом – це зовсім інша історія, ніж кілька скибок із білою булкою та соліннями. Усе вирішує помірність.

Отже, шматочок сала вранці не є сенсаційним “еліксиром здоров’я”, але й не ворог №1, якщо знати міру. Головне – дивитися на харчування комплексно, а не через призму одного продукту.

