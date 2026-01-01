Лікарі б’ють на сполох: що ОБОВ’ЯЗКОВО їсти 1 січня, щоб врятувати печінку і не зіпсувати весь рік

Ранок 1 січня — справжній стрес для організму. Переїдання, алкоголь, недосип і порушений режим роботи печінки та шлунка дають про себе знати вже з перших годин після пробудження. Саме тому лікарі наголошують: сніданок у перший день року має не тішити, а лікувати.

Один неправильний продукт зранку може продовжити похмілля і зірвати відновлення після Нового року

За словами дієтологів і терапевтів, головне правило 1 січня — не перевантажувати травну систему. Організм ще не встиг відновитися після святкової ночі, а печінка працює в режимі підвищеного навантаження. Важка їжа зранку може лише посилити нудоту, слабкість і головний біль.

Найкращим варіантом сніданку лікарі називають яйця — варені або у вигляді легкого омлету без смаження. Вони містять білок, який допомагає відновлювати клітини печінки, але не викликає різкого навантаження на шлунок.

Другий обов’язковий компонент — кисломолочні продукти. Нежирний йогурт, кефір або ряжанка відновлюють мікрофлору кишківника, порушену алкоголем і важкою їжею. Це допомагає зменшити здуття, важкість у животі та "туман" у голові.

Лікарі також радять обов’язково додати овочі. Саме рослинна клітковина запускає травлення м’яко й природно, допомагає виводити токсини та налагоджує роботу кишківника. Найкраще підходять огірки, листя салату, шпинат або тушковані овочі.

Окремо медики виділяють каші — вівсяну та гречану. Вони містять повільні вуглеводи, які дають тривале відчуття ситості без різких стрибків цукру в крові. Якщо додати до каші авокадо, горіхи або насіння, а також ложку нерафінованої оливкової чи соняшникової олії, це стимулює роботу жовчного міхура і пришвидшує виведення токсинів алкоголю з організму.

Водночас лікарі категорично застерігають від типових "помилок 1 січня". Під забороною — солодка випічка, тістечка, ковбаси, жирні страви та солодкі газовані напої. Надлишок цукру й жирів різко навантажує печінку, провокує різке падіння енергії та подовжує похмільний стан.

Фахівці наголошують: правильний сніданок 1 січня — це не про задоволення, а про відновлення. Саме він визначає, чи повернетеся ви до нормального стану за один день, чи "випадете з життя" ще на кілька діб.

