Головна Новини Дозвілля ЗСЖ Гроші на вітер: як "здорові" продукти лише заважають схуднути
commentss НОВИНИ Всі новини

Гроші на вітер: як “здорові” продукти лише заважають схуднути

Люди витрачають більше, але результату не отримують – у чому причина.

29 квітня 2026, 21:51
Проніна Анна

Люди, які прагнуть схуднути, дедалі частіше обирають так звані “правильні” продукти – яскраві упаковки, модні написи та обіцянки швидкого результату. У кошик потрапляють протеїнові батончики, знежирені йогурти, рисові хлібці та десерти “без цукру”. Проте реальність виявляється значно складнішою – такі продукти часто не лише не допомагають, а й заважають досягти бажаної форми.

Ілюзія користі: які популярні ПП-продукти не працюють і чому

Як повідомляють "Коментарі",  індустрія “здорового харчування” давно стала потужною системою маркетингу, де головне – не користь, а продаж.

Цукерка під виглядом спорту: протеїнові батончики

Популярні батончики часто виглядають як ідеальний перекус – компактні, “білкові”, зручні. Але якщо уважно прочитати склад, можна побачити сиропи, підсолоджувачі, жири та ароматизатори. Фактично це десерт, замаскований під фітнес-продукт, який дає калорії, але не забезпечує тривалої ситості.

Такі снеки можуть бути доречними лише в окремих ситуаціях – наприклад, після інтенсивного тренування або в дорозі. Але регулярне вживання без контролю лише створює ілюзію правильного харчування.

Знежирені продукти: ситість, якої не існує

Молочні продукти з позначкою “0%” давно стали символом дієтичного харчування. Однак відсутність жиру означає втрату смаку та ситості, тому виробники додають інші компоненти – крохмаль, підсолоджувачі, стабілізатори.

У результаті людина швидко знову відчуває голод і починає перекушувати. Натомість звичайний сир або йогурт із нормальним вмістом жиру забезпечує довше насичення і стабільний рівень енергії.

Рисові хлібці: легкі, але підступні

Ці продукти часто сприймаються як ідеальна альтернатива хлібу. Проте екструзійні хлібці – це швидкі вуглеводи, які різко підвищують рівень цукру в крові.

У результаті організм швидко знову просить їжу, і людина непомітно з’їдає більше, ніж планувала. При цьому відчуття ситості майже не виникає.

Пастка “без цукру”

Напис “Sugar free” часто вводить в оману. Людина підсвідомо дозволяє собі з’їсти більше, вважаючи продукт безпечним. Але цукор просто замінюють іншими інгредієнтами – фруктозою, сиропами або підсолоджувачами, які також впливають на калорійність.

У підсумку калорійність може бути майже такою ж, як і в звичайних десертів, але з додатковим ефектом переїдання.

Що працює насправді

Найпростіші продукти часто виявляються найефективнішими. Звичайна їжа – м’ясо, риба, яйця, крупи, овочі – забезпечує організм усім необхідним без зайвих добавок. Такі продукти краще засвоюються і дають стабільне відчуття ситості.

Крім того, підхід 80/20 – коли більшість раціону складає проста їжа, а частина залишається для задоволення – дозволяє уникнути зривів і зберігати баланс.

Нагадаємо, раніше в "Коментарі" повідомляли, який алкоголь вбиває шлунок. 



