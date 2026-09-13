Голлівуд нам збрехав: ТОП-5 фільмів за реальними подіями, де все було не так

Фільми за реальними подіями нерідко змінюють факти заради драматичного сюжету та ефектного фіналу. Іноді після титрів реальна історія продовжується зовсім не так, як очікують глядачі.

Титанік у гавані Коб (Квінстаун), Ірландія, 11 квітня 1912 року. Фото: невідомий автор / Wikimedia Commons

Титанік: трагедія, про яку розповіли не все. Джек та Роуз були вигаданими персонажами, але катастрофа 1912 року була реальною. Загинуло близько 1500 людей, причому багато тіл так і не знайшли. Серед загиблих був шотландський скрипаль Джон Лоу Г'юм. Після катастрофи компанія, яка найняла музикантів, виставила його сім'ї рахунок за концертну форму. У фільм ця похмура деталь не потрапила.

"Ігри розуму": реальне життя Неша було складнішим. Фільм показує математика Джона Неша, який після тяжкого періоду хвороби повертається до наукової роботи. Проте реальна історія була значно складнішою. Неш багато років перебував поза академічним життям, а його стосунки з колишньою дружиною Алісією складалися непросто. Голлівуд значно спростив цей довгий та болісний період.

"Ерін Брокович": перемога не зупинила проблему. Картина закінчується перемогою жителів Гінклі у боротьбі з компанією, яка забруднила воду. Але екологічна історія на цьому не закінчилася. Через роки підземний шлейф забруднення продовжував зростати. Тому судова перемога, показана у фільмі, була лише частиною набагато тривалішої історії.

"Найвеличніший шоумен": красива казка про цирк. Мюзикл перетворив історію П. Т. Барнума на яскраву казку про людину, яка об'єднала незвичайних артистів. Реальність була куди суперечливішою. Наприклад, Енні Джонс, відома як "бородата жінка", пізніше пішла з цирку і виступала за права артистів. Образ щасливої циркової родини у фільмі дуже ідеалізований.

"Покагонтас": кохання, показаного у мультфільмі, не було. Disney перетворив Покагонтас та Джона Сміта на романтичну пару, хоча історичних підстав для цього немає. Покагонтас справді вийшла заміж за англійця, але це був Джон Рольф. Романтична історія зі Смітом стала однією з найвідоміших голлівудських вигадок.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому Ісландія стала країною кримінальних романів.