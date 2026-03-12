“Тонке волосся більше не проблема”: 7 модних стрижок 2026 року, які миттєво додають об’єм

Тонке волосся часто здається складним у догляді. Воно швидко втрачає об’єм, погано тримає форму і може виглядати пласким навіть після укладання. Проте стилісти наголошують: головна проблема зазвичай не у структурі волосся, а в неправильно підібраній стрижці.

Які стрижки роблять тонке волосся густішим – 7 модних зачісок 2026 року

Про це пише журнал Parade, посилаючись на поради зіркових перукарів.

Фахівці пояснюють, що грамотна стрижка може створити ілюзію густого і здорового волосся, навіть якщо воно від природи тонке. Важливо працювати з природною текстурою, правильно розподіляти довжину і використовувати легку багатошаровість.

Зіркова стилістка Хейлі Хекманн, яка працювала з Іггі Азалією та Софією Грейндж, зазначає, що універсального варіанту для всіх не існує. Однак є кілька форм зачісок, які майже завжди допомагають зробити волосся візуально густішим.

Легка текстурована стрижка

Одним із найпопулярніших трендів 2026 року стала легка текстура з природною недбалістю.

Така стрижка створює ефект руху волосся, завдяки чому воно виглядає більш об’ємним. Саме цей стиль часто використовує акторка Марго Роббі.

Стилісти радять створювати текстуру без гарячих інструментів. Наприклад, можна заплітати великі коси на вологому волоссі, а після висихання розплітати їх. У результаті з’являється природна хвиля і додатковий об’єм.

Бічний проділ для миттєвого об’єму

Іноді навіть дрібна зміна може зробити волосся густішим.

Бічний проділ створює додаткову висоту біля коріння і змінює розподіл ваги волосся.

Стилісти пояснюють, що такий прийом особливо добре працює для тонкого або зрілого волосся, яке втратило природний об’єм.

Достатньо просто змістити проділ на кілька сантиметрів – і зачіска одразу виглядатиме більш пишною.

Невидимі шари

Багато людей бояться шаруватих стрижок, вважаючи, що вони зроблять волосся ще рідшим. Насправді існує техніка невидимих шарів, яка працює навпаки.

Перукар створює внутрішні шари, які додають об’єму, але зовні стрижка виглядає рівною і густою.

Такий прийом допомагає підкреслити природні хвилі та зробити волосся візуально щільнішим.

Лоб із рівним зрізом

Стрижка “лоб” (подовжений боб) уже кілька років залишається однією з наймодніших.

Перукарка Крістен Шоу пояснює, що рівний зріз концентрує вагу волосся на кінчиках, створюючи ефект густоти.

Ця стрижка особливо добре підходить людям, у яких волосся тоншає донизу.

Гламурні хвилі

Навіть тонке волосся може виглядати об’ємним, якщо правильно створити хвилі.

Гламурні хвилі додають зачісці глибини і структури.

Стилісти радять укладати локони від коріння, а після завивки закріпити їх шпильками на кілька хвилин, щоб форма краще трималася.

М’який боб

Ще один популярний варіант – м’який боб.

На відміну від різкого геометричного боба, ця стрижка має плавні лінії і легку текстуру.

Вона чудово підходить для тонкого волосся, адже створює баланс між структурою і природністю.

Такий боб можна носити як із природною сушкою, так і з легким укладанням феном.

Розпатлані хвилі

Стилісти зазначають, що легка недбалість зараз у тренді.

Розпатлані хвилі, які часто носить Софія Річі, додають волоссю текстури і руху.

S-подібні хвилі створюють об’єм по всій довжині і роблять зачіску більш сучасною.

Що ще допомагає зробити волосся густішим

Окрім правильної стрижки, стилісти радять звернути увагу на догляд.

Наприклад, для тонкого волосся краще використовувати легкі засоби для об’єму, які не обтяжують пасма.

Також важливо:

– не наносити багато кондиціонера на корені

– сушити волосся вниз головою

– використовувати сухий шампунь для об’єму

– уникати занадто важких олій

Правильна стрижка разом із грамотним доглядом може повністю змінити вигляд волосся.

Фахівці наголошують, що навіть тонке волосся здатне виглядати густим, динамічним і здоровим, якщо працювати з його природною структурою, а не намагатися її змінити.

