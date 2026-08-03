Дівчина, яка підкорила королів: таємниця годинника "Марія-Антуанетта" на 820 деталей

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Сергій Кречмаровський
Дівчина з королівською короною, яка просто божеволіла від розкоші, і майстер-геній, готовий створити справжнє диво! Саме так почалася ця неймовірна історія. Тільки уявіть: перед вами кишеньковий годинник Breguet № 160, який усьому світові відомий як "Марія-Антуанетта". Це не просто золота іграшка зі стрілками. Це справжній вибух емоцій, розкоші та ювелірної майстерності! Заради нього ювеліри працювали майже пів століття, а сам механізм пережив і королів, і війни, і навіть зухвалі крадіжки.
Кишеньковий годинник Breguet № 160 "Марія-Антуанетта" у Музеї ісламського мистецтва ім. Л. А. Майєра. Фото: Wikimedia Commons. Deror avi. (CC-BY-SA-4.0)
Усе почалося 1783 року в Парижі. До майстерні легендарного годинникаря Абрахама-Луї Бреге завітав загадковий офіцер. Замовлення вражало! Він попросив зробити годинник для дівчини — самої королеви Франції.
Умови були просто фантастичними — жодних обмежень! Ніяких лімітів у грошах і часі. Майстру дозволили все: замінити весь метал на чисте золото й зібрати в одному корпусі всі найскладніші механізми світу. Бреге був у захваті, адже це шанс втілити найсміливішу мрію!
Цей витвір мистецтва досі викликає мурашки по шкірі, адже всередині — 820 унікальних деталей:
Прозорий циферблат. Його зробили з гірського кришталю! Кожен міг бачити, як усередині рухаються золоті шестерні.
Неймовірні функції. Він показував не лише години й хвилини. Тут був вічний календар, термометр, фази Місяця та навіть звуковий репетир!
Автоматичне заведення. Справжня фантастика для XVIII століття — годинник заводився сам, коли власник просто йшов!
Кишеньковий годинник Breguet № 160 "Марія-Антуанетта". Фото: Michael Vainshtein, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
На жаль, ця історія сповнена смутку. Дівчина, для якої готували це диво, так і не потримала його в руках. Вибухнула Французька революція! У 1793 році Марію-Антуанетту стратили на гільйотині, і вона так і не дізналася про свій шедевр.
А сам Бреге продовжував збирати механізм роками. Завершив цю епічну 44-річну роботу вже його син у 1827 році.
Доля виробу схожа на гостросюжетне кіно! У XX столітті годинник зберігався в музеї в Єрусалимі. Але в 1983 році його нахабно вкрали просто з вітрини! Понад 20 років шедевр вважали втраченим назавжди. І лише у 2007 році його випадково знайшли та повернули додому.
Сьогодні цей дивовижний механічний шедевр оцінюють у божевільні 30 мільйонів доларів!
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