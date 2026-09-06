Шанс один на мільйон обов'язково спрацює: найкращі цитати з книги "Варта! Варта!" Террі Пратчетта

Цикл "Міська варта" — одна з найяскравіших та найулюбленіших читачами арок у складі знаменитого Дискосвіту Террі Пратчетта. У центрі історій — нічна варта Анк-Морпорка, якою керує капітан, а згодом командор Сем Ваймз. Разом із п'яничками, тролями, гномами та найнесподіванішими ентузіастами варта охороняє лад у гігантському, цинічному та загрузлому в пороках місті, де легалізовані крадіжки та вбивства.

Нічна варта Анк-Морпорка / Фото: ШІ

Пратчеттівський цикл цінують за глибоку сатиру, мудрість та фірмовий гумор. Нижче зібрані найяскравіші цитати з книги "Варта! Варта!", що відображають усю суть атмосфери Дискосвіту.

Про природу людини та владу

"Мені здається, життя для тебе таке важке, тому що ти вважаєш, що є хороші люди і є погані люди, — пояснив Патрицій. — Але ти, зрозуміло, помиляєшся. Є, завжди і тільки, погані люди, проте деякі з них грають один проти одного".

"Люди завжди готові повірити у драконів, бо з ними куди простіше боротися, ніж із сусідами".

"Сьогодні дзвонять у всі дзвони і скидають із трону злого тирана, а назавтра хтось уже сидить і скаржиться, що тепер, після того як скинули тирана, ніхто не виносить сміття".

Про політику, закони та правителів

"Приходиш до нього з абсолютно виправданою скаргою. Але незабаром ти вже задкуєш до дверей, кланяючись і розшаркуючись, перебуваючи на сьомому небі від щастя просто від того, що тебе звідси випустили. Тут треба віддати Патрицію належне, — з небажанням визнав ван П'ю. Інакше він пошле своїх людей і візьме це належне сам".

"Моє основне правило: будуй темницю так, щоб тобі самому захотілося провести в ній ніч-другу".

"Ніколи не будуй в'язницю, з якої потім сам не зможеш вибратися".

"Приймальня ніколи не відрізнялася оздобленням. Патрицій завжди дотримувався думки, що якщо людям буде зручно, то вони, чого доброго, захочуть залишитися".

Про особистих демонів, звички та виживання

"Пригадувати було нелегко. Правда, він смутно пам'ятав, що пив він саме для того, щоб забути. І допився настільки, що не пам'ятав, що ж йому все-таки треба забути. Зрештою він почав пити, щоб забути про те, скільки він п'є".

"Він усе реготав і реготав — знаючи, що варто йому зупинитися, і чорна депресія, як свинцеве суфле, поховає його під собою". Але він чітко бачив його — "світле" майбутнє, що простягається перед усіма ними..."

"Щодо віку капрала важко було сказати щось певне. Але, судячи з його цинізму і загальної втоми від світу — якостей, що кислотою роз'їдають людську особистість, — Шноббсу було не менше семи тисяч років."

Про побутові пріоритети

"- Я не хочу, щоб мене спалили живцем, — відповів сержант Колон. — Дружина мені тоді такий скандал влаштує!

"- А чим харчуються ці дракони?

Злодій знизав плечима.

- Особисто мені пригадуються історії про прикутих до скель дів, — висловився він.

- Тоді у нас ці дракони з голоду здохнуть, — хмикнув убивця. — Тут скель зроду не бувало. Рівнина."

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як шедевр Караваджо став популярним мемом.