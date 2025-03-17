"Волосатый шоколад" покоряет соцсети: из чего он состоит и сколько стоит

Новый гастрономический тренд стремительно завоевывает TikTok и другие социальные сети. Это Angel Hair ("Волосы ангела") – эксклюзивный бельгийский шоколад с необычной начинкой, которая вызывает как восторг, так и удивление во всем мире. Его главная особенность – турецкий десерт пишмание, который похож на сахарную вату.

Розовый шоколад "Волосы ангела". Фото из открытых источников

Новый шоколад от компании Tucho смотрится как очередной премиальный продукт, созданный для любителей сладостей. Однако его уникальность не только в красивой розовой глазури, но и в необычной текстуре. Внутри шоколада скрытый пишмание – традиционная турецкая сладкая вата, состоящая из тонких карамелизированных нитей халвы, несколько похожих на волосы, что и дало название шоколаду.

Как указывает бельгийская компания, кроме пешмание, начинка содержит фисташковый крем и сочетание малины, ванили и граната, что придает шоколаду сложный, но гармоничный вкус.

Именно этот шоколад в последние недели покорил сердца многих интернет-пользователей, выкладывающих в сети видео с купленным деликатесом, особенно TikTok. Пользователи регулярно делятся видео, на которых ломают шоколад и демонстрируют начинку из "Волос ангела". Реакция на "волосатый шоколад" варьируется от эйфорических комментариев со словами "Я должен это попробовать!" к шутливым сравнениям, в которых начинка описывается как "стриженые волосы моей куклы Барби".

Хотя пишмание – это традиционный и достаточно доступный турецкий десерт, стоимость шоколада "Волосы ангела" существенно отличается от своего базового ингредиента. Плитка весом 185 грамм стоит 21 евро (примерно 950 гривен). Несмотря на высокую цену, шоколад "Волосы ангела" продолжает покорять рынок, а эксперты прогнозируют ему подобное будущее, как у дубайского шоколада.

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