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В Украине продают корм для квадроберов: что входит в состав и какая стоимость

Квадроберы, субкультура, которая зародилась в Японии и быстро распространилась по миру, достигла и Украины. Молодые люди, имитирующие движения животных используют специальные костюмы и аксессуары. А теперь для них появился и специальный корм.

сегодня, 14:44 comments1083
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Амбарцумян Анна

Украинский рынок удивляет новыми предложениями. Недавно на виртуальных полках появился довольно необычный товар – корм для квадроберов. Да, речь идет о движении подростков, которые передвигаются на четвереньках, имитируя животных, теперь имеют собственный специализированный корм. Что же это за продукт и какие обещания дают производители – разбирались "Комментарии".

В Украине продают корм для квадроберов: что входит в состав и какая стоимость

Квадробер. Фото из открытых источников

Квадроберы, как известно, это молодые люди, которые подражают поведению животных, передвигаясь на четвереньках и нося соответствующие костюмы. И вот для удовлетворения потребностей этой необычной субкультуры появился специальный корм.

Первый образец такого корма, который мы обнаружили, обещает улучшение памяти и координации. В составе – витамины B12, B6, C и другие полезные вещества. Производитель уверяет, что его продукт поможет квадроберам развивать мышление и станет настоящим лакомством. Цена такой упаковки (500 граммов) – 450 гривен.

В Украине продают корм для квадроберов: что входит в состав и какая стоимость - фото 2

Второй вариант корма предлагает более разное меню: 6 видов сушеных фруктов и 4 вида мяса. Однако производитель отмечает, что количество товара ограничено. Стоимость такого набора – 750 гривен.

В Украине продают корм для квадроберов: что входит в состав и какая стоимость - фото 3

Этот текст носит информативный характер и не является рекламой. Перед принятием решения о покупке какого-либо продукта, следует тщательно изучить его состав.

Напомним, в последнее время квадробика стремительно набирает популярность среди детей и подростков по всему миру. В Украине этот тренд еще не так популярен или еще не замечен, но в других странах вызывает беспокойство и взрослые даже обратились к омбудсменам с просьбами запретить этот восторг. Все что следует знать о квадроберах читайте в материале "Комментарии".

Также "Комментарии" писали, что в Одессе произошло шокирующее событие: бездомно помог спасти пенсионерку и ее маленькую собаку от группы "квадроберов". Инцидент произошел на Древней площади ранним утром, когда женщина прогуливалась со своим любимцем. Об этом случае в соцсетях рассказала женщина, якобы ставшая свидетелем данной ситуации.



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