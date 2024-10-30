Топ самых дорогих алкогольных напитков в мире

Алкогольные напитки могут быть не только праздничным средством, но и символом роскоши и статуса. Некоторые из них настолько дорогие, что их могут позволить себе самые богатые люди мира, сообщает портал "Комментарии".



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The Winston Cocktail считается самым дорогим коктейлем в мире. Он был создан Джоэлом Хеффернаном в клубе 23 Crown Casino в Мельбурне, Австралия. Коктейль содержит 60 мл коньяка Croizet's 1858 Cuvee Leonie, который сам по себе является одним из самых дорогих коньяков в мире. Стоимость этого коктейля составляет около 12970 долларов США.

Henri IV Dudognon Heritage Cognac – это один из самых дорогих коньяков в мире. Он выдерживается в течение 100 лет и разливается в бутылки, украшенные золотом, платиной и бриллиантами. Стоимость одной бутылки этого коньяка составляет около 2 миллионов долларов США. Коньяк является символом роскоши и эксклюзивности.

The Macallan Fine & Rare Collection, 1926 – это один из самых дорогих виски в мире. Этот виски был выдержан в течение 60 лет и разлит в бутылки в 1986 году. Стоимость одной бутылки этого виски составляет около 1,9 млн долларов США. Этот виски является подлинным шедевром среди алкогольных напитков и пользуется большой популярностью среди коллекционеров.

Armand de Brignac Midas – это один из самых дорогих шампанских напитков в мире. Бутылка этого шампанского имеет объем 30 литров и изготовлена из чистого золота. Стоимость одной бутылки Armand de Brignac Midas составляет около 265 000 долларов США. Это шампанское является символом роскоши и эксклюзивности.

1945 Romanee-Conti Wine – это одна из самых дорогих вин в мире . Это вино было изготовлено в 1945 году и является одним из самых редких и ценных вин в мире. Стоимость одной бутылки этого вина составляет около 558 000 долларов США. Это вино является подлинным шедевром среди вин и пользуется большой популярностью среди коллекционеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие алкогольные напитки выбирают разные знаки Зодиака.

