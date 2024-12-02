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Слово 2024 года объявил Оксфордский словарь: что известно о термине brain rot

Термин brain rot с английского означает "гниение мозга"

сегодня, 15:08
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Кречмаровская Наталия

Словом 2024 года, по Оксфордскому словарю, стал термин brain rot. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

Слово 2024 года объявил Оксфордский словарь: что известно о термине brain rot

Термин brain rot с английского означает "гниение мозга" и символизирует обеспокоенность общества влиянием низкокачественного контента. Этот срок набрал наибольшее количество голосов, всего в голосовании приняло участие более 37 тысяч человек.

Слово было отобрано из шорт-листа из шести терминов, подготовленного издательством Oxford University Press, ответственным за Оксфордский словарь английского языка.

Термин brain rot описывает вероятное ухудшение психического или интеллектуального состояния человека из-за чрезмерного потребления материала, считающегося тривиальным или простым. В последние годы он приобрел широкую популярность, особенно среди молодежи, и стал символом опасностей цифровой эпохи.

"Brain rot подчеркивает одну из вероятных угроз виртуальной жизни и способа, которым мы проводим свободное время. Этот термин стал частью культурного разговора о человечестве и технологиях. Неудивительно, что он получил поддержку такого количества людей", — отметил президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

Однако, несмотря на притворную новизну, первое зарегистрированное использование термина датируется 1854 годом и встречается в книге Генри Дэвида Торо "Уолден".

Кроме brain rot, в финальный список вошли:

  • demure – термин, описывающий сдержанное или ответственное поведение;

  • dynamic pricing – изменение стоимости продукта или услуги в зависимости от спроса;

  • lore – совокупность фактов и информации;

  • romantasy – жанр, сочетающий элементы любви и фэнтези;

  • slop – низкокачественный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что The Economist спрогнозировал главные события 2025 года.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oksfordskiy-slovnik-obrav-slovo-2024-roku-1733133788.html
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