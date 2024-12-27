От фейерверков до гигантских елок: новогодние рекорды Гиннеса

Новогодние праздники – это время, когда люди по всему миру стремятся сделать что-то особенное и незабываемое. Некоторые из них устанавливают рекорды, попадающие в Книгу рекордов Гиннеса. "Комментарии" собрали самые интересные и необычные достижения, связанные с Новым годом.

Новый год в Рио-де Жанейро. Фото из открытых источников

Самое новогоднее празднование

В 2017 году на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собралось около 1,6 миллиона человек, чтобы вместе встретить Новый год. Это празднование стало одним из самых больших в мире, демонстрируя, как новогодние традиции могут объединять огромное количество людей.

Самая длинная новогодняя традиция

Китайский Новый год, известный также как Праздник весны, имеет историю более 2000 лет. Это одна из самых древних и длинных традиций празднования Нового года в мире, которая до сих пор сохраняет свою популярность и культурное значение.

Крупнейший новогодний фейерверк

В 2014 году Дубай установил рекорд, запустив 500 000 фейерверков во время новогодней ночи. Это грандиозное шоу осветило небо над городом, поражая зрителей своей масштабностью и красотой.

Самый массовый новогодний парад

В 2023 году в Сиднее состоялся новогодний парад, в котором приняло участие более 700 000 человек. Это действо стало самым большим парадом, связанным с празднованием Нового года.

Наибольшее количество новогодних елок, зажженных одновременно

В 2015 году в городе Дортмунд, Германия, было одновременно зажжено 1000 новогодних елок.

Самый длинный новогодний фейерверк

В 2016 году в городе Мадейра, Португалия, состоялся фейерверк, который длился 8 часов и 32 минуты, установив рекорд как самый длинный новогодний фейерверк в мире.

Самый большой новогодний торт

В 2013 году в Гонконге был изготовлен новогодний торт весом 5 000 килограммов, ставший самым большим в мире. Этот кулинарный шедевр поразил всех присутствующих и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Быстрая установка новогодней елки

В 2018 году в Лондоне, Великобритания, команда из пяти человек установила и украсила новогоднюю елку за рекордные 34 секунды, демонстрируя невероятную скорость и слаженность действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что праздничные вечеринки и встречи с друзьями — это всегда отличный повод для приятного общения. Но не все гости любят алкогольные напитки, или они хотят попробовать что-то легкое и освежающее. В этих случаях безалкогольные коктейли станут идеальным решением. Они яркие, вкусные и могут быть настоящим украшением стола. Рецепты самых популярных и оригинальных безалкогольных коктейлей, которые легко приготовить на дому – по ссылке.



