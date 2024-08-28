Квадроберы в Украине: новое увлечение подростков или опасный тренд?

В последнее время квадробика стремительно набирает популярность среди детей и подростков по всему миру. В Украине этот тренд еще не так популярен или еще не замечен, но в других странах вызывает обеспокоенность и взрослые даже обратились к омбудсменам с просьбами запретить это увлечение.

Квадроберы в Украине

Портал "Комментарии" разобрался что такое квадробика, кто такие квадроберы, как возникло это движение и опасно ли оно для подростков.





Что такое квадробика?

Квадробика — это неофициальный вид спорта, название которого происходит от латинского слова quattuor ("четыре") и английского aerobics ("аэробика"). В этом спорте участники передвигаются на четвереньках, подражая движениям животных. Во время занятий квадроберы обычно надевают маски животных, накладные уши, искусственные хвосты и перчатки в виде лап.

Соревнования по квадробике проходят во многих странах, включая бег на четвереньках, плавание, имитацию охоты и даже сон в позе животных. Часто такие занятия проводятся на открытых площадках, например, в общественных парках.





Кто такие квадроберы?

Квадроберы — это участники нового тренда, связанного с квадробикой, своеобразной формой физической активности, в которой люди перемещаются на четвереньках, подражая движениям животных. Квадробика получила свое название от латинского слова "quattuor" (четыре) и английского "aerobics". Изначально она возникла в Японии, когда спринтер Кеничи Ито начал тренироваться в беге на четвереньках, стремясь подражать приматам. Со временем квадробика распространилась на Запад, став популярной среди молодежи в США и, впоследствии, в Европе.

Квадроберы, в основном, дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет, часто используют аксессуары, такие как маски, уши, хвосты и перчатки, имитируя животных. Это увлечение, которое сочетает в себе элементы спорта и игры, стало особенно популярным благодаря социальным сетям, например в TikTok, где квадроберы делятся своими видео.

Однако, несмотря на кажущуюся безобидность, квадробика вызвала обеспокоенность у взрослых, особенно из-за случаев агрессивного поведения среди детей, увлеченных этой субкультурой. Некоторые родители и общественные деятели считают это увлечение потенциально опасным и даже требуют его запрета.

Таким образом, квадробика и квадроберы — это пример современного молодежного тренда, который вызывает неоднозначную реакцию в обществе​.





История возникновения квадробики

Кеничи Ито, японский спринтер, считается основателем квадробики. В детстве его называли "обезьяной" из-за его внешности, что побудило его создать уникальную технику передвижения на четырех конечностях, вдохновленную движениями обезьян. Однажды полиция Токио задержала его после того, как он передвигался таким образом по улицам, и удерживала его в изоляторе несколько дней.

Ито рассказывал, что он отправился в горы на месяц, чтобы организовать тренировочный лагерь на четвереньках. Однако, уже в первый день охотник, приняв его за дикого кабана, попытался его подстрелить.

В 2008 году Ито сумел легитимизировать свое увлечение, когда Книга рекордов Гиннеса зафиксировала его мировой рекорд — 18,58 секунд на дистанции, преодоленной на четырех конечностях. Позднее, другие японцы попытались побить его рекорд, и в последующие годы это увлечение приобрело популярность и в других странах.

Квадробика, в отличие от таких субкультур, как терианы и фурри, имеет спортивное происхождение. Квадроберы подчеркивают это, чтобы избежать сравнений с творческими и духовными движениями.

Справка. Терианы — это представители субкультуры, основанной на отождествлении людей с другими биологическими видами. Их движение возникло в 1992 году в интернет-сообществе alt.horror.werewolves. Фурри — другая субкультура, где участники используют звериные образы для творческого самовыражения, создавая персонажей с антропоморфными чертами.





Квадробика и психическое здоровье

Детские и подростковые психиатры связывают вовлечение детей в квадробику с недостатком внимания и поддержки со стороны родителей и учителей, трудностями в общении со сверстниками и нехваткой площадок для комфортного отдыха.

Психологи объясняют, что подросткам сложно самостоятельно разобраться со своими психологическими проблемами, обратиться к психологу или психиатру. Они склонны объединяться в группы, что дает им ощущение безопасности, значимости и возможности выразить протестные настроения.

Также стоит различать нормальное детское поведение, когда ребенок бегает в маске по парку, и отклонение от нормы, когда подростки проводят время в масках животных, объединяясь в группы. Если такое поведение продолжается несколько месяцев, родителям стоит обратить внимание на психологическое состояние ребенка и обсудить его с детским психологом или психиатром.





Квадробика и физическая культура

Фитнес-эксперты отмечают, что тренировки, включающие в себя естественные движения, такие как перемещение на четырех конечностях, уже давно популярны в фитнес-индустрии. Однако, важно не смешивать запатентованные методики с непрофессиональным подражанием, не учитывающим анатомические особенности.

Ортопеды также обращают внимание на важность соблюдения правил безопасности при занятиях квадробикой. Важно помнить, что скелет человека создан для вертикальной нагрузки, и что основными рисками для детей, увлекающихся квадробикой, являются общие опасности на улице, такие как ржавые гвозди, битое стекло и риск заражения столбняком.

Если уже ребенок играет в такие штуки, важно объяснить, что лучше это делать вдали от опасных мест и защищать руки плотными перчатками. А плановая вакцинация от столбняка поможет снизить риски при возможных травмах.





Квадробика в Украине

Квадробика, как новое молодежное увлечение, уже начала набирать популярность и в Украине. Этот тренд, зародившийся в Японии, представляет собой комбинацию спорта и субкультуры, где участники передвигаются на четырех конечностях, подражая животным. Украинские подростки, как и в других странах, активно включаются в это движение, особенно привлекая внимание к такому способу самовыражения, который сочетает в себе физическую активность и элементы ролевых игр.

Хотя квадробика в Украине еще не достигла такого массового распространения, как, например, в Европе или США, ее сторонники уже начали формировать небольшие сообщества. Основная аудитория квадробики — это подростки до 15 лет, которые увлекаются этим направлением как альтернативной формой физической активности и самовыражения. Важно отметить, что родители и специалисты выражают обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для здоровья, связанных с этим увлечением, особенно если не соблюдать меры безопасности при выполнении упражнений.

Как и в других странах, квадробика в Украине также сталкивается с некоторыми критическими отзывами, особенно из-за ее сходства с субкультурами вроде фурри и терианцев. Однако поклонники квадробики подчеркивают, что их увлечение фокусируется на спорте и имитации животных движений, без углубления в креативные и духовные аспекты, характерные для этих субкультур.

Таким образом, квадробика в Украине — это новый, растущий тренд, который объединяет элементы спорта и молодежной субкультуры, предлагая подросткам необычный способ проявить себя​