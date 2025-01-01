Экофлоу, графики отключения света, Сырский и МСЭК — что искали украинцы в 2024 году

Google Trends подводит итоги поисковой активности украинцев в ушедшем году.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Среди поисковых запросов в топе графики отключения света, Евро-2024, Сырский и Олимпийские игры. Кроме того, украинцы интересовались Суджей, боксером Усиком, убитой Фарион и Евровидением.

Покупкой года является экофлоу. В то же время, украинцы искали вентиляторы, зарядные станции, инверторы и Айфон 16.

Персоной года является Александр Сырский. Украинцы интересовались боксером Александром Усиком, будущим президентом США Трампом и приспешником Путина — Сергеем Лавровым. В десятку попали Павел Дуров и Николай Тищенко.

Украинцы интересовались, что такое МСЭК и для чего те РЭБы, на которые собирают деньги в соцсетях. На 7 месте КАБ.

Среди фильмов в топе "20 дней в Мариуполе", "Мыслями наизнанку 2" и "Дюна".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Pornhub, один из самых известных порталов для взрослых, опубликовал годовой отчет, в котором представил самые популярные категории и поисковые запросы. В отчете отражены как глобальные тенденции, так и специфические особенности каждой страны, в том числе Украины. Украинские пользователи разделяют общемировые предпочтения, хотя есть некоторые уникальные детали.

Среди украинцев, как и во всем мире, наиболее популярным поисковым запросом стал "хентай". Этот жанр, включающий японскую анимацию для взрослых, продолжает удерживать лидерство. Второе место также совпадает с мировыми результатами – категория "MILF" (категория акцентирует внимание на актрисах постарше, которые ассоциируются с опытностью и уверенностью).

В то же время на третьем месте предпочтения украинцев несколько отличаются от общего рейтинга. Если в мире тройку лидеров замыкает категория "pinay" (филиппинский контент), то в Украине пользователи предпочли категорию "российское". Это свидетельствует об определенных региональных особенностях в предпочтениях.