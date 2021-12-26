«Живой» сыр и овечий глаз: 5 самых жутких блюд в мире (ФОТО)

Многие туристы, отправляясь в другую страну, хотят познакомиться не только с местными достопримечательностями, но и местной кухней. Но есть блюда, которые заставляют ужаснуться и отбивают всякий аппетит. Что входит в этот список?

5 самых жутких блюд в мире (фото из открытых источников)

"Живой" сыр

Если вы приверженец экстремальной кулинарии, тогда вам обязательно стоит попробовать Касу марцу ("гнилой сыр"), который является фишкой Сардинии. Из этого сыра срезают корочку и оставляют на улице, чтобы сырные мухи отложили в него свои яйца, из которых вылупляются начинки. Насекомые начинают есть продукт и под воздействием кислоты в их пищеварительной системе сыр становится мягким.





Напиток с овечьими глазами

Этот деликатес популярен в Монголии. Напиток состоит из томатного сока, в который добавляют соус из овечьих глаз и иногда украшают свежим глазом животного. Говорят, что такой коктейль спасает от похмелья, хотя научно это не доказано.





Балут

Этим отвратительным деликатесом туристов часто угощают в Филиппинах. Балут — это утиные яйца, в которых уже успел сформироваться зародыш. В скорлупе яйца делают дырочку, выпивают околоплодную воду, после чего разламывают яйцо и съедают зародыш.





"Пьяные" креветки

Для приготовления этого блюда берут живых креветок, маринуют их в крепком алкоголе, чтобы животные "опьянели" и стали малоподвижными. После этого, креветки приносят на стол, и гости поедают их живьем.





Хаггис

Это национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов (сердца, печени и легких). Все это перемешивается с луком, специями, салом и запекается в желудке животного.





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