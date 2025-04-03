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Женщина неожиданно начала раздеваться в аэропорту перед посадкой в самолет

По неизвестным причинам пассажирка разделась перед посадкой в самолет.

сегодня, 17:22
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Автор:
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Slava Kot

В американском аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд произошел курьезный случай. Женщина, ожидавшая посадки на рейс авиакомпании Spirit Airlines, неожиданно начала раздеваться перед другими пассажирами до нижнего белья, чем ошеломила всех вокруг.

Женщина неожиданно начала раздеваться в аэропорту перед посадкой в самолет

Женщина разделась в аэропорту. Фото из открытых источников

На появившихся в интернете видеозаписях видно, как пассажиры авиакомпании Spirit Airlines спокойно ждут своей очереди на посадку. Вдруг одна из женщин начинает снимать одежду, оставаясь только в нижнем белье и обуви. Она громко кричит и жестикулирует, хотя ее слова трудно разобрать из-за всеобщего шума.

Работники аэропорта пытались успокоить женщину и предложили ей одеться. Находившийся рядом мужчина протягивал ей снятые вещи, однако она отказывалась их брать. На другом видео видно, как к женщине подошел полицейский и дал ей футболку. В конце концов, женщина согласилась одеться.

Инцидент привлек внимание пассажиров, хотя большинство из них пыталось избегать прямого контакта с голой женщиной и отворачивалось. Однако некоторые пассажиры стали снимать ситуацию на мобильные телефоны.

Женщина неожиданно начала раздеваться в аэропорту перед посадкой в самолет - фото 2

Женщина разделась в аэропорту

Пока неизвестно, что побуждало женщину к такому поступку и какие последствия это имело для нее. Представители Spirit Airlines и администрация аэропорта пока не комментировали ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" писали об еще одном курьезном случае на самолете авиакомпании Spirit Airlines. Двух женщин выгнали из самолета из-за якобы коротких топов.

Также "Комментарии" писали о модели Playboy, которая разозлила пассажиров самолета зловонным запахом. Женщина начала есть в самолете собственную еду из яиц.



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Источник: https://nypost.com/2025/04/02/lifestyle/spirit-passenger-strips-down-flashes-breasts-in-front-of-fellow-fliers-during-airport-meltdown/
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