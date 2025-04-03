Женщина неожиданно начала раздеваться в аэропорту перед посадкой в самолет

В американском аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд произошел курьезный случай. Женщина, ожидавшая посадки на рейс авиакомпании Spirit Airlines, неожиданно начала раздеваться перед другими пассажирами до нижнего белья, чем ошеломила всех вокруг.

Женщина разделась в аэропорту. Фото из открытых источников

На появившихся в интернете видеозаписях видно, как пассажиры авиакомпании Spirit Airlines спокойно ждут своей очереди на посадку. Вдруг одна из женщин начинает снимать одежду, оставаясь только в нижнем белье и обуви. Она громко кричит и жестикулирует, хотя ее слова трудно разобрать из-за всеобщего шума.

Работники аэропорта пытались успокоить женщину и предложили ей одеться. Находившийся рядом мужчина протягивал ей снятые вещи, однако она отказывалась их брать. На другом видео видно, как к женщине подошел полицейский и дал ей футболку. В конце концов, женщина согласилась одеться.

Инцидент привлек внимание пассажиров, хотя большинство из них пыталось избегать прямого контакта с голой женщиной и отворачивалось. Однако некоторые пассажиры стали снимать ситуацию на мобильные телефоны.

Женщина разделась в аэропорту

Пока неизвестно, что побуждало женщину к такому поступку и какие последствия это имело для нее. Представители Spirit Airlines и администрация аэропорта пока не комментировали ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" писали об еще одном курьезном случае на самолете авиакомпании Spirit Airlines. Двух женщин выгнали из самолета из-за якобы коротких топов.

Также "Комментарии" писали о модели Playboy, которая разозлила пассажиров самолета зловонным запахом. Женщина начала есть в самолете собственную еду из яиц.