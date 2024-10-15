За сбор ягод, орехов и грибов можно получить штраф: принят Закон Украины

Верховная Рада Украины на своем заседании 10 октября 2024 года приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усовершенствовании ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользовании и противодействии незаконному обороту древесины" ( регистр. №9665 ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию официального вебпортала парламента.

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Законом совершенствуется Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности за нарушение правил вырубки, а также повреждение или уничтожение деревьев или кустарников, что позволит более эффективно применить соответствующие положения законодательства на практике, в том числе для обеспечения соблюдения принципа дифференциации. наказаний за правонарушение разной тяжести.

Принятым Законом дополняется КУоАП новой статьей 652, которая предусматривает установление административной ответственности за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов, подтверждающих законность их происхождения, или с поддельными, полученными незаконным путем или содержащими заведомо документами. ложные сведения. Такие нарушения будут наказываться наложением штрафа на граждан в размере от 510 – 15300 грн, на должностных лиц от 3400 – 15300 грн.

Кроме того, Законом дополняется УК Украины новой статьей 2461 УК Украины, которая предусматривает установление уголовной ответственности за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов, подтверждающих законность их происхождения, или с поддельными документами, полученными незаконными. путем или содержащих заведомо ложные сведения, совершенные в значительном размере. Такие нарушения будут наказываться наложением штрафа от 34000-51000 грн или ограничением свободы на срок до трех лет.

Также согласно статье 70, самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом, самовольная заготовка камыша, самовольная уборка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т.п. на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам, — влекут наложение штрафа на граждан от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Уборка дикорастущих плодов, орехов, ягод и т.п. с нарушением установленных сроков их сбора — влечет наложение штрафа на граждан от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.