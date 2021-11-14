Воздержитесь от поездок: какие страны в «темно-красной» зоне

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Светлана Шкурупий
Коронавирус продолжает набирать обороты и, по меньшей мере, в 14 странах значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний недавно обновил карту COVID-19 и отметил, в какие страны сейчас лучше не путешествовать.
Самые опасные страны для путешествий / ФОТО: ISTOCKPHOTO.COM
В "темно-красную" зону, где за последние несколько недель было зарегистрировано более 500 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, а показатель положительных тестов достиг более 4%, попали такие страны:
- Австрия;
- Бельгия;
- Чехия;
- Болгария;
- Хорватия;
- Эстония;
- Ирландия;
- Нидерланды;
- Латвия;
- Литва;
- Румыния;
- Венгрия;
- Словения;
- Словакия.
Туристам рекомендуют на время воздержаться от поездок в эти страны, особенно тем, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусной инфекцией.
Помимо вышеуказанных стран, высокий уровень заболеваемости COVID-19 фиксируют в Польше, Германии, Швеции, Дании и Исландии. Они сейчас находятся в "красной" зоне карантина.
А вот самыми безопасными для путешествий, на данный момент, являются Франция, Испания, Италия и Португалия.
Напомним, в Украине будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусного заболевания – Pfizer и Merck. Их будут тестировать среди людей, которые контактировали или проживают с больными на коронавирус.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коронавирусная мутация "Дельта", которая сейчас распространена в Украине, является агрессивной, однако отличается от первоначального COVID-19. Об этом сообщил академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко.
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