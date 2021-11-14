Воздержитесь от поездок: какие страны в «темно-красной» зоне

Коронавирус продолжает набирать обороты и, по меньшей мере, в 14 странах значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний недавно обновил карту COVID-19 и отметил, в какие страны сейчас лучше не путешествовать.

Самые опасные страны для путешествий / ФОТО: ISTOCKPHOTO.COM

В "темно-красную" зону, где за последние несколько недель было зарегистрировано более 500 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, а показатель положительных тестов достиг более 4%, попали такие страны:

- Австрия;

- Бельгия;

- Чехия;

- Болгария;

- Хорватия;

- Эстония;

- Ирландия;

- Нидерланды;

- Латвия;

- Литва;

- Румыния;

- Венгрия;

- Словения;

- Словакия.

Туристам рекомендуют на время воздержаться от поездок в эти страны, особенно тем, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусной инфекцией.

Помимо вышеуказанных стран, высокий уровень заболеваемости COVID-19 фиксируют в Польше, Германии, Швеции, Дании и Исландии. Они сейчас находятся в "красной" зоне карантина.

А вот самыми безопасными для путешествий, на данный момент, являются Франция, Испания, Италия и Португалия.

Напомним, в Украине будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусного заболевания – Pfizer и Merck. Их будут тестировать среди людей, которые контактировали или проживают с больными на коронавирус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коронавирусная мутация "Дельта", которая сейчас распространена в Украине, является агрессивной, однако отличается от первоначального COVID-19. Об этом сообщил академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко.

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