Водителей могут штрафовать за медленную езду: что известно о таком законе

В Украине действует система штрафов за превышение скорости, однако в некоторых странах водители могут быть оштрафованы даже за слишком медленное движение.

Штрафы за низкую скорость (фото из открытых источников)

В частности, в Германии за езду на низкой скорости может быть наложен штраф, сообщает UaMotors.

На немецких автобанах, где отсутствуют ограничения скорости, медленные автомобили могут вызвать опасные ситуации. Хотя минимальная скорость не установлена четко, полиция имеет право штрафовать водителей, если их манера движения создает препятствия нормальному потоку транспорта.

Если правоохранители считают, что транспортное средство движется слишком медленно и мешает другим участникам дорожного движения, водитель может получить штраф в размере 20 евро, что составляет примерно 900 гривен.

Стоит отметить, что медленная езда на скоростных дорогах может быть столь же опасна, как и превышение скорости. Значительная разница в темпе движения заставляет других водителей совершать резкие маневры, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому водителям следует учитывать эти нюансы во время поездок по европейским трассам, особенно в странах, где законодательство предусматривает штрафы за медленную езду.

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