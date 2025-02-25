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Во время полета пасажирского самолета пилота укусил тарантул

Паук несколько дней путешествовал на пассажирском самолете, пока не укусил пилота.

25 февраля 2025, 16:00
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Slava Kot

Неожиданный инцидент с пауком вызвал задержку пассажирского самолета авиакомпании Iberia почти на три часа. Это произошло после того, как пилота укусил паук прямо в кабине самолета, совершавшего рейс из Дюссельдорфа в Мадрид.

Во время полета пасажирского самолета пилота укусил тарантул

Самолет авиакомпании Iberia. Фото из открытых источников

Во время рейса на борту самолета Airbus A320 пилота укусил паук, однако пилот успешно приземлил самолет в мадридском аэропорту Барахас, и пассажиры покинули борт без проблем. По прилету самолет пришлось срочно обработать специальной фумигацией – процедура длилась три часа, пока техническая служба искала опасное существо.

Укус мог вызвать серьезную аллергическую реакцию, однако пилоту оперативно ввели метилпреднизолон — препарат, снимающий отек и предотвращающий аллергию. Никаких осложнений не возникло, и капитан впоследствии вернулся к исполнению своих обязанностей.

По сообщению испанского издания La Voz de Galicia, паук, вероятно, попал на самолет во время остановки в Касабланке, Марокко, произошедшей 18 февраля. Считается, что паук мог путешествовать на этом самолете несколько дней, посетив такие европейские города, как Брюссель, Цюрих и Тулуза, прежде чем наконец-то оказаться в Мадриде. Однако окончательного ответа на то, откуда возникло существо, так и не нашли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как самолет застрял на острове в Португалии из-за побега сотни хомяков.

Также "Комментарии" писали, что в аэропорту Перу задержан опасный пассажир, который перевозил на себе 325 живых тарантулов. Кроме того, у него было еще 110 многоножек и девять муравьев-пуль.




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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/pilot-spider-bite-iberia-reaction-b2703543.html
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