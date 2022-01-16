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В какой день лучше покупать авиабилеты, чтобы сэкономить

В туристической компании Airlines Reporting Corporation назвали день недели, в который лучше всего покупать авиабилеты

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Стоимость авиабилетов зависит от многих факторов: перевозчика, сезона, времени. В туристической компании Airlines Reporting Corporation рассказали, когда выгоднее всего бронировать билет, чтобы сэкономить средства.

В какой день лучше покупать авиабилеты, чтобы сэкономить

Когда лучше покупать авиабилеты (фото из открытых источников)

Издание Express сообщает, что для покупки как внутренних, так и международных авиабилетов лучше всего подходит воскресенье. В этот день можно сэкономить на рейсах до 15%. На втором месяце — пятница, потому что в этот день туристы могут приобрести билет примерно на 10% дешевле. А вот бронировать поездку во вторник или среду не стоит, потому что расходы могут быть выше, чем обычно. 

Эксперты также выяснили, что самым выгодным месяцем для покупки билетов на международные рейсы является сентябрь. В первый день осени туристы могут сэкономить почти 40% по сравнению со стоимостью билетов на рейсы в декабре.

К слову, в январе 2022 года, цены на авиабилеты все еще остаются в среднем на 15% ниже, чем в 2019 году. Это связано с пандемий коронавирусной инфекции и закрытием границ в некоторых странах.

Напомним, что аналитическая компания AirlineRatings.com, занимающаяся анализом безопасности авиакомпаний и рейтингом продуктов, обнародовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний на 2022 год. Как сообщает meta.ua, к сожалению, в топ-20 не попал ни один украинский авиаперевозчик.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опытные путешественники советуют не тратить время и побыстрее занимать места в самолете.

Читайте также, что в самолетах есть "секретные" функции, о существовании которых пассажиры, возможно, даже не подозревали.


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Источник: https://www.express.co.uk/travel/articles/1549424/Flights-cheapest-time-book-travel-2022-evg
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