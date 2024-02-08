В какие страны ездили отдыхать украинские туристы в 2023 году: две страны в лидерах

Самые популярные страны, куда украинцы ездили отдыхать, стали Турция и Египет. Несмотря на вторжение России, количество украинских туристов в этих странах увеличилось в сравнении с первым годом полномасштабной войны, однако ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистику туроператора Join UP!



Названы самые популярные страны для отдыха украинцев. Фото из открытых источников

Украинцы чаще всего в 2023 году заказывали авиабилеты в Турцию и Египет. В летний сезон Турция является лидером по этому показателю, а Египет на втором месте. В первый год войны лидером летом был Египет, а Турция следовала за ним. Также Египет является самым популярным направлением отдыха украинских туристов зимой.





В случае автобусных туров здесь первое место за Турцией, принявшей почти 7 тыс. украинских туристов. На втором месте по численности украинских туристов, попавших в страну автобусным туром, стала Болгария – 6642 туриста, а тройку лидеров замыкает Черногория – 2226 отдыхающих.

"Основные тенденции в туриндустрии остаются почти неизменными с предыдущего года: мы также видим преимущественно спрос на зарубежные туры от женщин или женщин с детьми, а туры по Украине, соответственно, чаще бронируют вместе с мужчинами", – рассказала управляющая директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

Эти слова подтверждает статистика Join UP!, где услугами оператора воспользовались 59% женщин, 24% детей и 17% мужчин.

В общем, за прошлый год услугами Join UP! воспользовалось более 235 тыс. туристов. Такой показатель на 48% больше чем в 2022 году, однако в четыре раза меньше статистики 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал рейтинг стран по удовлетворенности жизни.

Также "Комментарии" писали, что эксперт назвала, из которых территорий беженцы будут массово заселять Украину после войны.