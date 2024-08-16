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В Европе мошенники придумали новые уловки для туристов: как не стать «жертвой»

Туристическая опасность: как избежать мошенничества с браслетами в Риме, Париже и Барселоне

сегодня, 20:04
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Черновалова Кристина

В крупных туристических городах Европы, таких как Рим, Париж и Барселона, туристы сталкиваются с новой волной мошенничества. По всему континенту разгорается так называемая "браслетная лихорадка", когда недобросовестные продавцы обманывают путешественников, предлагая им купить украшения, которые оказываются лишь предлогом для выманивания денег.

В Европе мошенники придумали новые уловки для туристов: как не стать «жертвой»

Как агрессивные мошенники действуют в самых популярных городах ЕС

Эта схема начинается с предложения купить браслет как символ романтического жеста или память о посещении города. Однако, как только турист проявляет интерес, ситуация меняется: продавцы становятся настойчивыми и даже агрессивными. Туристка Софи, ставшая свидетельницей такого инцидента, рассказывает, что после того как ей насильно надели браслет на руку, началось требование денег.

Специалисты по туризму подтверждают эту тревожную тенденцию. Джессика Данте, известный тревел-эксперт, комментирует:

"Мошенники целенаправленно используют 'браслетный трюк' для того, чтобы играть на эмоциях туристов, особенно пар. Это становится все более распространенной проблемой, которая может испортить впечатление от поездки."

В свете этих событий важно, чтобы туристы были осведомлены и осторожны. Вот несколько советов, как избежать становления жертвой мошенничества:

1. Избегайте покупки улиц на улицах, особенно если предложение кажется слишком настойчивым или если продавец пытается вручить вам предметы без предварительного согласия.

2. Никогда не давайте согласие на услуги или товары, если вы не инициировали этот контакт сами.

3. Общайтесь с местными властями или туристической полицией, если вы сталкиваетесь с агрессивным поведением продавцов.

Эти простые шаги помогут защитить вас от потенциальных угроз и позволят наслаждаться поездкой без неприятных сюрпризов. Ведь предупрежден — значит вооружен, и ваша следующая поездка в Европу должна оставаться приятным и безопасным опытом.



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Источник: https://www.express.co.uk/travel/articles/1935392/tourist-scam-aggressive-european-cities
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