В этой стране приближается затмение века: туристы массово выкупают места.

В августе 2026 года Исландия станет одной из лучших локаций на планете для наблюдения полного солнечного затмения. И хотя до события остался почти год, туристы уже массово бронируют гостиницы, а местные власти готовятся к беспрецедентному наплыву посетителей.

Полное солнечное затмение 2026 года будет видно в Исландии. Фото из открытых источников

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 продлится всего около 60 секунд, но станет одним из самых впечатляющих астрономических феноменов в 21 веке в Европе. В Рейкьявике оно начнется в 17:48:19 и завершится в 17:49:18 по местному времени.

Это исключительное событие для Исландии, ведь здесь в последний раз видели подобное явление в 1954 году, а следующее состоится только в 2196 году. Именно поэтому интерес к полному солнечному затмению уже сейчас достигает рекордного уровня, как у самих исландцев, так и туристов со всего мира.

"Спрос на проживание и аренду автомобилей может быть настолько высоким, что бронирования быстро распродадутся", – предупреждает научный популяризатор Сейвар Брагасон.

Брагасон рассказал, что лучшие условия для наблюдения будут в Вест-фьорде и на полуостровах Снайфедльснес и Рейкьянес.

Ажиотаж вокруг затмения начался еще задолго до его начала. Владелица гостиницы в Вестфьорде рассказала на исландском телевидении, что первое бронирование на день солнечного затемнения поступило еще в 2013 году.

"Тогда я подумала, что это ошибка. Но потом другие гости начали спрашивать", — рассказала владелица гостиницы, однако добавила, что на сегодняшний день, то есть за год до затемнения, большинство номеров в ключевых локациях уже распродано.

Муниципалитеты Исландии готовят инфраструктурные обновления из-за увеличения количества туристов, желающих увидеть солнечное затмение. Они осуществляют расширение дорог, создают дополнительные парковки и контролируемые смотровые зоны. В некоторых местах доступ планируют ограничить только общественным транспортом, чтобы избежать пробок и хаоса.

Будет ли видно в Украине солнечное затмение 2026 года

Хотя в Украине полного затмения не будет, 12 августа 2026 можно будет наблюдать глубокое частичное затмение в пределах от 25% до 50% солнечного диска. Последнее полное солнечное затмение в Украине произошло в 1961 году, а следующее не произойдет на протяжении этого века.

