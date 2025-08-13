logo

В этой стране можно увидеть "Чудо Моисея": море внезапно расступается дважды в год

В Южной Корее море внезапно расступается, и у туристов есть только час, чтобы его увидеть "Чудо Моисея".

13 августа 2025, 11:55
Южная Корея известна своей культурой, кухней и современными мегаполисами, но одно из ее впечатляющих сокровищ скрыто далеко от крупных городов. Дважды в год в Желтом море происходит уникальное природное явление, которое называют "Чудом Моисея". Вода в море отступает и образует узкую полосу суши между островами Джиндо и Модо. Это редкое зрелище привлекает тысячи туристов, фотографов и исследователей со всего мира.

В этой стране можно увидеть "Чудо Моисея": море внезапно расступается дважды в год

"Чудо Моисея" в Южной Корее. Фото из открытых источников

В Южной Корее дважды в год во время экстремального отлива из-под волн появляется естественный "мост" протяженностью 2,8 км и шириной до 60 м, соединяющий острова Джиндо и Модо. Это природное явление длится около часа, после чего море снова возвращается.

Ученые объясняют, что эффект, когда море расходится, обусловлен идеальным выравниванием гравитационных сил Солнца, Луны и Земли. Такая комбинация встречается только в определенные дни года, особенно во время весеннего равноденствия.

В этой стране можно увидеть ”Чудо Моисея”: море внезапно расступается дважды в год - фото 2

Море расступается в Южной Корее

Хотя наука сейчас объяснила механизм этого явления, его все еще окружают многочисленные легенды. Местные жители передают из поколения в поколение легенду о женщине по имени Ббенг, которая убегала от тигра и умоляла бога моря спасти ее. Море расступилось, позволив ей добраться до острова Модо. История настолько укоренилась в культуре региона, что стала символом этого явления.

Ежегодно во время "Чуда Моисея" в городе Джиндо проходит фестиваль "Морская дорога чуда". Тысячи участников переходят по морскому дну, держа флаги и весла. На берегу проходят концерты, традиционные танцы, ритуалы и гастрономические ярмарки. В 2025 году фестиваль прошел с 29 марта по 1 апреля. Даты ежегодно меняются в соответствии с приливным календарем.

В этой стране можно увидеть ”Чудо Моисея”: море внезапно расступается дважды в год - фото 3

Чудо Моисея в Южной Корее

Из-за быстрого возвращения воды туристов сопровождают волонтеры и береговая охрана. Волны могут внезапно закрыть путь, потому организаторы внимательно следят за временем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых красивых аэропортах мира. Один из них в Южной Корее.

Также "Комментарии" писали о шокирующем отдыхе украинки в Японии, где она в гостиничном номере нашла незнакомого мужчину под кроватью.



