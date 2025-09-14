logo

В Дубае откроют самую высокую гостиницу в мире (ФОТО)

В ноябре 2025 года в Дубае откроется самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina.

Slava Kot

Объединенные Арабские Эмираты готовятся установить новый мировой рекорд. В ноябре 2025 года в Дубае откроется самая высокая гостиница в мире Ciel Dubai Marina, которая станет новой архитектурной визитной карточкой эмирата.

В Дубае откроют самую высокую гостиницу в мире (ФОТО)

Самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina в ОАЭ. Фото из открытых источников

Ciel Dubai Marina принадлежит к сети Vignette Collection от IHG. Его высота составляет 377 метров и будет насчитывать 82 этажа. Это позволит Ciel Dubai Marina превзойти нынешнего рекордсмена гостиницу Gevora, удерживавшую титул самого высокого отеля в мире.

Отель Ciel Dubai Marina включает в себя 1004 номера и люксы с панорамными окнами от пола до потолка, откуда открывается вид на Пальму Джумейру и Персидский залив.

В Дубае откроют самую высокую гостиницу в мире (ФОТО) - фото 2

Панорама из самой высокой гостиницы в мире Ciel Dubai Marina

Среди главных особенностей отеля также указан самый высокий в мире бассейн-инфинити на крыше, бар с видом на 360 градусов, а также стеклянная смотровая площадка, которая может стать одной из самых популярных фотолокаций в городе.

В Дубае откроют самую высокую гостиницу в мире (ФОТО) - фото 3

Отель Ciel Dubai Marina в Дубае

Отель расположен в самом сердце района Dubai Marina, известного своими пляжами, торговыми центрами и ночной жизнью. Гостям обещают удобный доступ к набережной, водному такси, а также транспортным узлам, включая метро и трамвай.

В Дубае откроют самую высокую гостиницу в мире (ФОТО) - фото 4

Отель Ciel Dubai Marina в Дубае

Бронирование в Ciel Dubai Marina откроется с 15 ноября. Цены стартуют от 1552 дирхамов (около 20 тыс. гривен) за ночь в стандартном номере и достигают 4305 дирхамов (до 50 тыс. гривен) за трехместный люкс с доступом в лаунж-зону на верхнем этаже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых эксклюзивных и самых дорогих гостиницах мира.

Также "Комментарии" писали об отеле-призраке, который не могут достроить 20 лет.



