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Главная Новости Досуг путешествия В Австрии стартует горнолыжный сезон: как он будет проходить
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В Австрии стартует горнолыжный сезон: как он будет проходить

На горнолыжных курортах будут действовать строгие противоэпидемические мероприятия

сегодня, 13:20
Автор:

Кириєнко Анна

С сегодняшнего дня в Австрии начинается горнолыжный сезон. Ряд курортов откроется для посетителей. Однако на всех локациях будут действовать строгие противоэпидемические мероприятия, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

В Австрии стартует горнолыжный сезон: как он будет проходить

Как пройдет горнолыжный сезон в Австрии в этом году. Фото: kidpassage.com

Какие именно правила нужно соблюдать во время отдыха, информирует издание Deutsche Welle.

Прежде всего лицам старше четырнадцати лет нужно будет носить защитные маски-респираторы типа FFP2, если они будут стоят в месте скопления людей.

Ответственность за неношение посетителями масок несет руководство курорта. В связи с этим многие из локаций решили не открываться, поскольку не хотят проблем и штрафов.

Так решили не работь и популярные курорты в Ишгле и Зальбах-Хинтерглемм.

Во всем остальном карантинные правила неизменны — нужно соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной.

С сегодняшнего дня начнут работать подъемники, но гостиницы, фудкорты и рестораны откроются только седьмого января.

Австрийцы беспрепятственно смогут на выходные отправиться в горы. Для иностранных туристов попасть на курорт будет труднее, ведь они должны отсидеть десять дней самоизоляции перед тем как встать на лыжи.

Напомним, что украинцы снова смогут летать в Таиланд. Для этого им нужно выполнить несколько условий. Какие именно, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в этом году французы получили необычное, но очень приятное новогоднее поздравление. К ним с видео обратился пес президента Франции Эммануэля Макрона. Он призвал граждан сделать новогодний подарок и забрать бездомных собак из приютов.


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Источник: https://www.dw.com/ru/v-razgar-pandemii-v-avstrii-otkryvaetsja-gornolyzhnyj-sezon/a-56049824
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