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Украинцы начинают на практике испытывать цифровой COVID-сертификат за рубежом

Тест-драйв украинскому COVID-сертификату был устроен в одном из городов Франции

сегодня, 18:39
Автор:

Лилия Боровая

Украинцы начинают на практике испытывать цифровой COVID-сертификат за рубежом

COVID-сертификат, фото из открытых источников

Во французском городе Каркассонн без проблем принимают электронные COVID сертификаты портала государственных услуг "Дия". Об этом на своей Facebook-странице написал украинский журналист Олег Деренюга.

"Попросили показать QR-код вакцинации во Франции. Показали код из приложения "Дія", официант его просканировал и, вуаля, всё подтверждено и работает. Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает!", — написал в соцсети Олег Деренюга, подкрепив свои слова видео.

Напомним, что получить международный сертификат можно сделав всего два шага – приняв 2 дозы вакцины против коронавируса, после чего необходимо обратиться к своему семейному врачу. Также, сейчас в Украине проходит бета-тестирование COVID сертификатов на портале "Дия", как на устройствах iOs, так и на гаджетах на платформе Android. Отметим, что COVID-сертификат подтверждает необходимую вакцинацию, отрицательный результат теста ПЦР или дает подтверждение, что больной выздоровел от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине рассматривают возможность  продления срока действия сертификатов опрохождении вакцинации от коронавируса с шести месяцев до года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украину могут приезжать иностранцы с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и даже после первой прививки. Среди вакцин, которые ВОЗ одобрила для пересечения границы Украины препараты от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca / Oxford,  Covishield,  CoronaVac, Johnson & Johnson, Moderna и Sinopharm.








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Источник: https://www.facebook.com/derenuga
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