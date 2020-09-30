Тюрьма и штраф: чем обернулся для туриста плохой отзыв об отеле

Американец Уэсли Барнс надолго запомнит свой отдых в одном из отелей Таиланда, ведь он не на шутку рассердил представителей заведения. Турист оставил о гостинице несколько негативных отзывов и теперь ему светит тюремный срок. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Вернувшись из отдыха на острове Ко Чанг (Таиланд), американец оставил на популярном сайте путешествий TripAdvisor негативные отзывы об гостинице и ее персонале. Он обвинил их в том, что они "недружелюбные" и совершенно не "заинтересованы в гостях". Также Уэсли отметил, что в номере у него была плесень и рассказал о скрытых доплатах на курорте.

Представители отеля возмущены отзывами своего бывшего клиента и подали на него в суд, отметив, что замечания туриста не соответствуют действительности и подрывают их репутацию. Они отметили, что американец хотел нарушить правила отеля, которыми запрещается приносить на ужин свои алкогольные напитки.

К слову, теперь мужчине грозит два года тюрьмы и штраф в 200 тысяч бат (180 тыс. гривен). Несколько ночей он уже провел за решеткой, но был выпущен под залог.

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