Туристы проигнорировали предупреждение: они дорого за это заплатили

Несмотря на предупреждение об опасности, трое чешских туристов отправились в горы и решили подняться на самую высокую вершину Австрии. На высоте 3500 метров над уровнем моря их застала ночь, и они вынуждены были вызвать помощь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на австрийский ресурс 5min.



Чешские туристы застряли на горе Глокнер в Австрии. Фото из открытых источников

Два 40-летних близнеца и их 57-летняя подруга запланировали восхождение на австрийскую гору Глокнер (Гросглокнер) в Альпах высотой 3798 м. Специально для этого чехи совершили восьмичасовую ночную поездку в Австрию, чтобы начать подъем на рассвете. Несмотря на предупреждение синоптиков о сильном ветре и метели, туристы не отказались от восхождения и отправились в путь.

Однако впоследствии они застряли на высоте 3500 метров и не могли самостоятельно двигаться в гору, а также спуститься, несмотря на то, что имели профессиональное альпинистское снаряжение. Из-за того, что начало смеркаться, а погода не становилась лучше, чехи решили вызвать помощь.

Из-за плохих погодных условий спасение вертолетом было невозможно, поэтому была организована операционная группа, в которую входили 20 спасателей и три офицера альпийской полиции. Спасатели на лыжах добрались до пострадавших и с помощью 200-метрового троса вытащили трех чехов. Вся спасательная операция длилась 15 часов.

Несмотря на то, что чехи были удовлетворены спасением, однако потом их ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что за спасательную операцию им придется заплатить 20 тысяч евро. Австрийские службы указали, что такой счет выставлен за их работу и халатность туристов. Если бы спасательным службам удалось использовать вертолет, то счет был бы еще больше.

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