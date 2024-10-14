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Туристы бегут с тайского пляжа: все из-за таинственных игольчатых существ

Ради безопасности туристов и местных жителей в Таиланде закрыли пляж.

сегодня, 17:40
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Slava Kot

Отдых на пляже Пранбури в Таиланде прервался неожиданной угрозой – тысячи неизвестных для местных жителей существ появились вдоль 5-километрового участка побережья. Туристы в панике покидали пляж, а власти временно закрыли доступ к воде.

Туристы бегут с тайского пляжа: все из-за таинственных игольчатых существ

В Таиланде закрыли пляж из-за морских существ. Фото из открытых источников

Фотографии и видео странных созданий быстро стали вирусными в социальных сетях, вызвав оживленное обсуждение. На кадрах, снятых кайтсерферкой Ноем Варинью, видно, как женщина удаляет прозрачных игольчатых существ. Кроме того, паника среди отдыхающих усилилась после того, как стало известно, что эти организмы способны пробивать кожу.

Эксперты предполагают, что эти морские существа принадлежат к виду Creseis – морских улиток из ряда крылоногих. Похожий инцидент произошел в Таиланде в 2021 году на пляже Бан Крут, расположенном неподалеку, когда эти существа уже приводили к массовой панике у туристов и местных.

После инцидента спасатели рекомендовали избегать купания для безопасности. Специалисты продолжают исследовать причины массового появления этих организмов, а власти призывают туристов быть осторожными.

Как сообщает The Thaiger, этот случай добавляет еще один пункт в список странных явлений в морской экосистеме Таиланда. Недавно на пляже Патонг обнаружили десятки ядовитых медуз, а внутри страны нашли два новых вида наземных улиток, что вызывает обеспокоенность состоянием местной экосистемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на пляже в США нашли таинственных существ, которые похожие на глазные яблоки людей.

Также "Комментарии" писали об инциденте в Таиланде, когда женщина пошла на рыбный пилинг и потеряла пальцы на ноге.



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Источник: https://thethaiger.com/news/national/tourists-flee-pranburi-beach-over-mysterious-needle-like-creatures
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