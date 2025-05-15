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Туристов снесло потоком ветра с самолета на популярном пляже (ВИДЕО)

На пляже Махо туристов снес поток ветра с двигателей самолета.

сегодня, 10:45
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Slava Kot

Туристов снесло потоком ветра с самолета на популярном пляже (ВИДЕО)

Самолет приземляется у пляжа Махо на острове Синт-Мартен

Кадры с острова Синт-Мартен облетели мир. Реактивная струя воздуха с двигателей самолета сбила с ног группу туристов, стоявших слишком близко к взлетной полосе аэропорта Принцессы Юлианы.

В интернете появилось видео, на котором видна группа туристов, стоящих у забора аэропорта Принцессы Юлианы. На заднем плане виден самолет Insel Air MD 80, который включил двигатели к взлету с короткой взлетно-посадочной полосы, расположенной в нескольких метрах от пляжа Махо.

Мощный поток воздуха с двигателей мгновенно сбил с ног туристов, стоявших у забора, где обычно собираются путешественники, чтобы сделать эффектное селфи с самолетом. Кроме того, поток ветра некоторых отдыхающих снес в море.

Видео, где людей сносит ветер с двигателей самолета, просмотрели почти 4 млн раз.

Аэропорт Принцессы Юлианы известен во всем мире именно благодаря этой опасной близости к пляжу. Здесь самолеты пролетают всего в нескольких десятках метров над головами туристов. Именно поэтому это место ежегодно привлекает тысячи путешественников, которые ищут экстремальных ощущений и уникального кадра для фото.

Местные власти неоднократно призывали туристов соблюдать безопасное расстояние и не цепляться за ограждение. При входе на пляж Махо размещен знак "Опасность смерти", а в 2017 году одна туристка погибла, когда ее снесло на бетонную стену во время подобной ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде закрыли пляж из-за таинственных игольчатых существ.

Также "Комментарии" писали о пляже, который превратился в "голую деревню" для нудистов.



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