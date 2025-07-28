Туристка доплатила за номер с видом на море: она была в шоке, когда выглянула в окно

Туристку шокировал вид из окна гостиницы в Италии. Фото из открытых источников

Планируя отпуск, мы ожидаем отдыха, комфорта и немного красоты, например, захватывающего пейзажа на морское побережье из окна гостиничного номера. Именно это хотела получить туристка из Аргентины, отправившаяся в Италию. Она доплатила за апартаменты с "видом на море", но вместо этого была в шоке от того, что увидела из окна.

Аргентинская туристка Клариса Мурджия поделилась своим разочарованием на видео в TikTok, которое уже просмотрели более 3,6 миллиона раз. По словам путешественницы, она отправилась в отпуск мечты в Италию и специально выбрала более дорогой отель с видом на море, который оказался совсем не тем, что она хотела видеть.

В видео она сначала демонстрирует панораму из окна, на которой видно голубое небо и бескрайнее море. Однако уже через несколько секунд камера меняет угол, и становится очевидным, что на самом деле "вид на море" — это большой плакат, натянутый на стену здания напротив ее гостиничного номера.

Пользователи отреагировали бессчетными комментариями под видео аргентинской туристки на ее курьезный случай. Часть из них сочувствует Мурджии, отмечая, что туристка стала жертвой откровенного обмана. Другие, напротив, хвалят менеджера отеля за такую изобретательность.

История Клариссы стала очередным напоминанием о важности внимательного подхода к бронированию жилья во время отпуска. Важно проверять отзывы на независимых сайтах, искать реальные фотографии других туристов и уточнять условия заранее.

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