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Туристические ловушки: ТОП-5 самых опасных мест планеты

Места, которые могут стоить жизни туристам

17 марта 2025, 19:29
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Амбарцумян Анна

Мир полон увлекательных и экзотических локаций, которые манят путешественников со всего мира. Однако не все из них безопасны для посещения. Некоторые места скрывают в себе опасности, которые могут стоить жизни даже опытным туристам. В этой статье мы рассмотрим пять самых опасных мест на планете, которые следует обходить стороной.

Туристические ловушки: ТОП-5 самых опасных мест планеты

Фото: freepik

1. Долина Смерти, США

Расположенная в штате Калифорния, Долина Смерти является одним из самых жарких мест на Земле. Температуры здесь могут достигать 56 градусов по Цельсию летом. Национальный парк привлекает туристов своими уникальными пейзажами, но неосторожность в этой зоне может стоить жизни из-за экстремального климата.

Туристические ловушки: ТОП-5 самых опасных мест планеты - фото 2

2. Пещера кристаллов, Мексика

Обнаруженная в 2000 году, пещера расположена на глубине 300 метров под горным городом Найка. Особенность пещеры в том, что температура в ней достигает 58 градусов Цельсия, а влажность – до 100%. В таких условиях человек может выжить не более 20 минут без специального оборудования.

Туристические ловушки: ТОП-5 самых опасных мест планеты - фото 3

3. Озеро Натрон, Танзания

Это озеро известно своей высокой щелочностью и температурами воды до 60 градусов Цельсия. Поверхность озера покрыта коркой соли, отражающей смертельный свет, превращая воду в смертельный барьер для большинства форм жизни.

Туристические ловушки: ТОП-5 самых опасных мест планеты - фото 4

4. Иль-ду-Куэйру, Бразилия

Этот небольшой остров на востоке Бразилии известен как самое опасное место из-за огромного количества змей. На каждый квадратный метр приходится более 4000 змей, что делает его недоступным для посещения без специального разрешения властей.

Туристические ловушки: ТОП-5 самых опасных мест планеты - фото 5

5. Бермудский треугольник, Атлантический океан

Эта зона между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами славится множеством случаев исчезновения самолетов и кораблей. С 1950 г. было зафиксировано около 100 таких инцидентов, что породило множество теорий и мифов об этом месте.

Туристические ловушки: ТОП-5 самых опасных мест планеты - фото 6

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