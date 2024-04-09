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Туристическая Италия: новые интересные маршруты

Италия предлагает альтернативные маршруты для летнего отдыха

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Италия продолжает оставаться одной из популярнейших туристических локаций в мире. По данным исследования Srm-Intesa, ожидается, что количество туристов в Италии вырастет на 3,6%, достигая рекордных 447 миллионов посещений. Особое внимание уделяется Югу и островам страны, где прогнозируется 85,2 миллиона посетителей.

Туристическая Италия: новые интересные маршруты

Италия предлагает альтернативные маршруты для летнего отдыха

Следствием популярности Италии среди туристов является чрезмерный туризм, который ставит под угрозу качество отдыха посетителей и образ жизни местных жителей в таких городах как Рим, Венеция, Капри и Амальфитанское побережье. Это привело к введению ограничений для туристов, в частности Венеция ввела плату за вход в город, чтобы регулировать поток посетителей.

Впрочем, высокий спрос побуждает путешественников искать альтернативные направления в Италии, пока не перенасыщенные туристами. Аналитики Srm-Intesa выделили три региона, которые заслуживают особого внимания:

Сардиния: Захватывающий остров, известный своим живописным побережьем протяженностью более 1800 км и Изумрудным берегом. Остров хранит богатую историю, представленную доисторическими нурагами, римскими амфитеатрами и средневековыми крепостями. Сардиния также славится своей природной красотой и строгими правилами по сохранению пляжей.

Апулия: Область, расположенная на "пяти" итальянского "сапога", привлекает уникальными труллами Альберобелло, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря мягкому средиземноморскому климату Апулия предлагает комфортный отдых круглый год.

Кампанья Регион, знаменитый своими кулинарными традициями, особенно пиццей, предлагает разнообразие культурных и природных достопримечательностей, включая вулкан Везувий и античный город Помпеи. Кампанья также известна наличием одной из самых крупных в Италии украинских диаспор.

Эти регионы становятся новыми магнитами для туристов, ищущих менее известные, но не менее волшебные места для отдыха в Италии. При этом местные органы власти и общества активно работают над сбалансированием туристического потока, чтобы сохранить уникальность и подлинность своих регионов.



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