Туристам на заметку: стало известно, какой самый лучший город в Италии для отдыха летом

Италия славится своим обилием живописных пляжей вдоль Средиземного моря, среди которых можно найти как пляжи с белым песком, так и незабываемые скалистые бухты.

Полиньяно-а-Маре. Фото: Reuters

Один из таких уникальных городов, что скрыт от массового туризма – Полиньяно-а-Маре, расположен на известняковых скалах. Это город, где теплый прием местных жителей гарантирован, привлекает туристов своей природной красотой и атмосферой.

Полиньяно-а-Маре, где летом температура составляет 30 градусов, славится своей архитектурой на скалистых вершинах и удивительным пляжем. Живописный пляж, вырезанный в 20-метровой скале, имеет кристально чистую воду и любимое место для отдыха местных жителей.

Этот старинный город, история которого насчитывает более двух тысячелетий, идеально подходит для тех, кто хочет испытать настоящий итальянский отдых, наслаждаясь не только природой, но и богатой историей.

На скалах Полиньяно есть около двадцати пещер, самая известная из которых – Палаццезе. Также стоит прогуляться по узким улочкам старого города, которые приведут к маленькому пляжу Лама Монакиле, разделенному скалой. Эта бухта является одной из самых узнаваемых в Италии, и если вы хотите избежать толп, лучше посетить сюда на рассвете.

Дополнительно стоит отметить озеро Маджоре, которое по красоте не уступает знаменитому озеру Комо, но при этом остается менее переполненным туристами и посещение его обойдется значительно дешевле.

Портал "Комментарии" уже писал, что планирование отпуска на море — это всегда приятный процесс, но выбор лучшего времени для поездки может быть сложной задачей. От правильного выбора времени зависит не только качество отдыха, но возможность избежать большого количества туристов и насладиться приятной погодой.