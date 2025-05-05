Турист насадился на стержень у Колизея и чуть не истек кровью

Американский турист пытался перелезть через забор близ Колизея, чтобы сделать яркое селфи, однако зацепился за стержни и застрял на воротах. Из-за кровотечения он потерял сознание и попал в больницу в критическом состоянии.

Колизей. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 2 мая около 17:00. На глазах у толпы туристов в самом сердце Рима 47-летний американец пытался перелезть через металлическое ограждение близ Колизея. В какой-то момент остроконечный прут пробил тело мужчины и он застрял на заборе.

На место прибыли спасательные службы и медики, пытавшиеся снять туриста. Из-за чрезмерного кровотечения мужчина потерял сознание, а спасательная операция заняла более 20 минут.

Забор вблизи Колизея на котором застрял американский турист

Его доставила скорая в ближайшую больницу Сан-Джованни в тяжелом состоянии. Врачи во время операции остановили кровотечение и наложили 80 швов.

Официальная причина поступка туриста не названа. Однако итальянская пресса предполагает, что мужчина мог пытаться сделать яркое селфи на фоне Колизея, поэтому решил взобраться на металлический забор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что селфи на отдыхе убило популярную российскую блоггершу. Женщина уехала на отдых в непризнанную Абхазию и сорвалась со скалы с высоты 50 метров при попытке сделать серию фотографий себя.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае с российским туристом, пытавшимся изнасиловать корову, но что-то пошло не так. Животное избило голого россиянина, а местные жители вынуждены были вызвать полицию из-за его странного поведения.