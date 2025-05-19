Турист на отдыхе сделал татуировку и пошел купаться в океане: это закончилось трагедией

Сделать татуировку во время отпуска может показаться хорошей идеей, чтобы зафиксировать воспоминания на всю жизнь. Однако иногда такое решение может иметь роковые последствия. Именно это произошло с 31-летним мужчиной из Мексики, который во время путешествия сделал татуировку и умер после купания в океане.

Мужчина скончался после нанесения татуировки и купания. Фото из открытых источников

Как сообщает British Medical Journal, пять дней спустя после нанесения татуировки с изображением распятия и молитвенных рук, мексиканский турист решил поплавать в океане. Уже на следующий день после купания в теплых водах Мексиканского залива он почувствовал озноб, у него поднялась температура и появилась сыпь вокруг свежей татуировки.

Медики диагностировали у туриста септический шок, вызванный инфекцией Vibrio vulnificus. Это очень опасная бактерия, которая часто встречается в соленой теплой воде. Кроме того, его состояние осложнил цирроз печени, который ослабил иммунную систему и сделал организм более уязвимым к инфекциям. Несмотря на интенсивное лечение и помощь медиков, мужчина умер менее чем через две недели после нанесения тату.

Тату, ставшее причиной смерти мужчины

Специалисты по здравоохранению отмечают, что свежая татуировка — это открытая рана, которая требует защиты от контакта с водой, грязью и солнцем по крайней мере в течение 14 дней после нанесения. Особенно опасен контакт с природными водоемами, в частности морем, океаном, озером и бассейном. Именно в такой среде могут развиваться бактерии, способные вызвать тяжелые инфекции.

Чтобы избежать риска заражения, обязательно следуйте инструкциям тату-мастера по уходу после процедуры.

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