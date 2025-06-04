Трагический инцидент на отдыхе: девушка погибла во время полета на парасейлинге

На одном из сверхпопулярных курортов Черногории вблизи города Будвы погибла 19-летняя туристка Тиана Радониич. Она занималась парасейлингом – активным отдыхом, предусматривающим полет на парашюте над морем, привязанным к лодке.

Тиана Радониич

Черногорские СМИ сообщают, что гражданка Сербии Тиана Радониич приняла предложение поучаствовать в рекламных съемках, цель которых была в продвижении летнего туризма в Черногории. Полет должен был быть коротким и безопасным, а участие символическим, ведь туристка получила бесплатный билет в обмен на согласие быть снятой в бикини во время полета над Будванской Ривьерой.

У Тианы не было предыдущего опыта парасейлинга, однако она прошла инструктаж относительно полета. На видео, распространившихся местными медиа, видно, как девушка сначала ведет себя спокойно, когда ее фиксируют к снаряжению. Но уже через несколько секунд после старта она начинает дергать спасательный жилет и пытается расстегнуть страховку. Очевидцы утверждают, что слышали крик: "Отпустите меня!", а затем увидели, как девушка резко переворачивается в воздухе и исчезает из виду, упав в воду с высоты примерно 50 метров.

Тиана Радониич во время парасейлинга за несколько секунд до смерти

Несмотря на оперативную работу спасателей, спасти девушку не удалось. Тиану вытащили уже без признаков жизни. Местные власти начали официальное расследование инцидента. Официальных выводов еще нет, но версия о внезапном нападении паники считается одной из основных.

"Она была весела и в хорошем настроении перед полетом. Она не проявляла страха высоты или полетов. Мы не знаем, почему она расстегнула ремень и страховку и выпрыгнула. Думаю, она сделала это не сознательно, а в момент неконтролируемого страха", — сказал журналистам владелец компании по парасейлингу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагедии на греческом острове, где беременная туристка упала с 50-метровой высоты.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Испании, где турист пытался сделать идеальное фото на мосту.