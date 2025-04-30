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Топ странных запретов в Греции, за нарушение которых могут оштрафовать

Что запрещено в Греции: топ странных запретов, за которые могут оштрафовать

30 апреля 2025, 15:26
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Кречмаровская Наталия

Греция – страна с богатой историей и культурным наследием, но некоторые ее законы могут удивить туристов. К тому же за нарушение запретов могут наказать — оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

Топ странных запретов в Греции, за нарушение которых могут оштрафовать

Греция. Фото из открытых источников

Высокие каблуки под запретом

С 2009 года в Греции запрещено носить обувь на высоком каблуке во время посещения исторических памятников, таких как Акрополь и театр Эпидавра. Это правило введено для защиты древних развалин от повреждений. Нарушение этого запрета может привести к значительному штрафу.

Запрет на сбор камней

На пляже Лалария на острове Скиатос запрещено собирать камни в качестве сувениров. Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере 900 евро.

Богохульство карается

В 2019 году греческое правительство возобновило законы против богохульства, предусматривающие до 2 лет заключения за оскорбление Бога или Греческой православной церкви. Эти законы вызвали возмущение среди правозащитников и общественности.

Нарушение правил размещения шезлонга

Греческие власти усилили контроль над пляжами, штрафуя предприятия, которые незаконно занимают общественные пляжи или размещают шезлонги ближе 4 метров к морю.

Запрет на вождение босиком

В Греции запрещено управлять автомобилем босиком. Это правило введено из соображений безопасности. Нарушение может привести к штрафу.

Запрет на компьютерные игры

В 2002 году Греция ввела закон, запрещающий использование компьютерных игр в общественных местах, включая интернет-кафе. Этот закон был направлен на борьбу с незаконным игорным бизнесом, но вызвал критику из-за чрезмерной жестокости.

Напомним: портал "Комментарии" писал об удивительных запретах в Германии.




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